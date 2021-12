ABN AMRO y receeve consolidan su alianza en cobros y recuperación con una inversión de 4 millones de euros

HAMBURGO, Alemania, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- receeve , líder en innovación tecnológica de cobros y recuperación de deuda, ha anunciado un nuevo cliente, ABN AMRO , el tercer banco más grande de los Países Bajos.

ABN AMRO, con sede en Ámsterdam, ha comenzado a trabajar con la plataforma nativa en la nube y todo en uno de receeve para mejorar el futuro de sus clientes más vulnerables y apoyar la ejecución de la estrategia de cobros en los mercados internacionales.

Además, receeve y ABN AMRO Ventures han anunciado una asociación estratégica para impulsar y acelerar la innovación, contribuyendo tanto a los objetivos del banco como al plan de desarrollo de producto de receeve. A través de esta alianza, que incluye una ampliación inicial de 4 millones de euros de la rama de riesgo del banco, ABN AMRO puede ahora acceder a las capacidades digitales de receeve, basadas en el análisis de datos y centradas en el cliente, para construir y activar una visión unificada del cliente sobre su actual tecnología, capaz de integrarse en semanas, no en meses. La asociación permite a los equipos de ABN AMRO hacer que los datos sean rápidamente procesables, desbloqueando nuevos casos de uso en todo el banco y asegurándose de optimizar sus esfuerzos de recuperación para la organización y para sus clientes finales. Con esta inversión, receeve aumenta su financiación total en los últimos dos años hasta los 16 millones de euros.

Según McKinsey & Company, " la estrategia, las operaciones, la tecnología, el talento y la implementación pueden impulsar el crecimiento y posicionar a las organizaciones en la vanguardia de la transformación de la industria de los servicios financieros" .

Tom van der Grinten , director senior de Operaciones de Contratación y Créditos de ABN AMRO, ha asegurado que "la ambición estratégica de ABN AMRO es ser un banco personal en la era digital para nuestros clientes. Al integrar las capacidades de la plataforma de receeve con nuestro propio modelo de servicio digital al cliente, podremos ofrecer a nuestros clientes información muy fácil de usar y adaptada a sus necesidades para mantener una situación financiera personal saludable. Estamos deseando colaborar con el equipo de receeve para ofrecer un gran valor a nuestros clientes".

Paul Jozefak , director general de receeve, ha señalado que "ambas empresas comparten una visión sobre la extracción y análisis de datos avanzados y soluciones digitales para construir la mejor experiencia para el cliente. El compromiso con la innovación se refleja en la asociación de ABN AMRO Ventures con receeve para ayudar a forjar la hoja de ruta de la solución y liderar la creación de una mejor experiencia para los clientes más vulnerables, al tiempo que proporciona herramientas a sus empleados para mejorar continuamente su experiencia. Estamos encantados de trabajar con ABN AMRO y de ayudar al banco a mejorar la automatización y el compromiso, y a hacer que la integración del software sea perfecta".



Hugo Bongers , director de ABN AMRO Ventures, ha añadido que "el enfoque y la trayectoria de crecimiento de receeve despertó inmediatamente nuestro interés. Estamos deseando colaborar con todo el equipo no sólo para generar valor a ABN AMRO, sino que estamos encantados de asociarnos como inversores para impulsar el crecimiento y la expansión de receeve para fortalecer su posición en el mercado en toda Europa y más allá”.

La banca está experimentando una enorme transformación y la forma en que las operaciones de cobro se dirigen a los clientes y cómo se miden forma parte de ese cambio. La actitud hacia la aceptación e integración de los cobros ha cambiado.

Ya no son viables los proyectos dependientes de la tecnología heredada que requiere mucho tiempo para optimizar estrategias y añadir nuevos métodos de compromiso y pago. La capacidad de integrar de forma sencilla una capa sobre la infraestructura tecnológica existente se ha convertido en una prioridad. Las organizaciones tienen que adoptar herramientas subyacentes ágiles para sacar partido a los datos, agilizar y automatizar los procesos, optimizar la segmentación y los enfoques de reembolso: ABN AMRO está tomando la delantera en la transformación de las operaciones de cobro y recuperación.



Acerca de receeve GmbH



receeve es una plataforma "todo en uno" totalmente personalizable para cobros y recuperaciones. Simplificamos la creciente complejidad de los datos y los sistemas y capacitamos a los equipos internos para que puedan automatizar fácilmente los procesos, involucrar a los clientes y aplicar una perspectiva de 360º para maximizar la recuperación y minimizar el riesgo en todas las fases de la gestión del crédito, desde la pre-delincuencia hasta la cesión o venta de la cartera.

Una plataforma. Con un equilibrio perfecto entre facilidad de uso y potencia, la plataforma nativa en la nube y sin código de Receeve es rápida de implementar, sencilla de gestionar y fácil de personalizar y ampliar. Reúne la inteligencia, la estrategia y las operaciones en un solo lugar.

Para saber más, visite www.receeve.com



Acerca de ABN Amro

ABN AMRO es un banco holandés para clientes minoristas, corporativos y de banca privada, que ofrece una gama completa de productos y soluciones financieras. Nos centramos en el noroeste de Europa. El propósito de ABN AMRO es "Banking for better, for generations to come".

Con sede en Ámsterdam, el banco atiende a unos 6 millones de clientes y emplea a más de 19.000 personas.

Visítenos en www.abnamro.com.