Kub Cleaner se déploie en région et ouvre une agence à Lorient

KUB, leader français du secteur de la décontamination des périphériques amovibles, confirme sa croissance et renforce sa présence à l’échelle régionale en ouvrant une première agence en Bretagne sur Lorient.

Conçues et produites en France, les stations blanches KUB offrent des solutions d’analyse, de décontamination et de certification pour tout type de supports amovibles (clés USB, disques externes, téléphones, etc.). Elles allient simplicité d’usage pour les utilisateurs et grande exigence technique et opérationnelle, et sont déployées chez des clients de secteurs stratégiques y compris les OIV (Opérateurs d’Importance Vitale) dans l’industrie, le transport, la défense, les administrations publiques et ministères régaliens.

À travers cette implantation stratégique, Kub Cleaner souhaite notamment fortement accroitre ses activités auprès des acteurs du secteur maritime, une filière largement représentée sur Lorient. Ce faisant, les équipes de Kub Cleaner pourront travailler en proximité avec les clients. Au-delà de ces éléments, la société entretiendra également de relations de proximité avec le tissu économique local, les écoles et universités de pointe sur le secteur de la cybersécurité. Enfin, cette nouvelle agence pourra accueillir de nouveaux collaborateurs.

Christophe BOUREL, CEO de Kub Cleaner « Nous sommes heureux d’annoncer cette ouverture d’agence qui est une nouvelle étape dans notre plan de croissance. Nous connaissons une très forte accélération de nos activités ces dernières années, notamment dans les secteurs de la défense et du maritime. Nous allons donc fortement investir sur ces secteurs. »