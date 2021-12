English French

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 11 mai 2021 à son prospectus préalable de base simplifié en date du 7 mai 2021 et modifié et mis à jour le 25 mai 2021.



Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

HEXO annonce 50,2 M$ de revenu net total pour le premier trimestre de l’exercice financier 2022 (T1 2022), soit une augmentation de 29 % par rapport au trimestre clos le 31 juillet 2021 (T4 2021)

La Société demeure au premier rang en termes de parts de marché au Canada 1

La Société annonce un nouveau plan stratégique, « The Path Forward » (« Le parcours vers l’avenir »), visant à renforcer son bilan et à accélérer sa transformation pour devenir une entreprise à flux de trésorerie positif au cours des quatre prochains trimestres.



1 Selon les données Headset pour le trimestre d’août à décembre 2021



GATINEAU, Québec, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO ; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), un producteur majeur de produits de cannabis de haute qualité, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 octobre 2021 (T1 2022) et annonce un nouveau plan stratégique, « The Path Forward » (« Le parcours vers l’avenir »), visant à se consolider en tant que principale entreprise de cannabis du Canada et à se positionner pour tirer parti des possibilités au niveau international. Le plan utilise les actifs existants d'HEXO, y compris ses récentes acquisitions et les capacités uniques dont elle dispose, afin de favoriser une croissance accélérée et de dégager des flux de trésorerie positifs au cours des quatre prochains trimestres. Ce plan stratégique est étayé par des mesures visant à renforcer le bilan, l’équipe de direction et la gouvernance d'entreprise.

Faits saillants du T1 2022

Le total des produits nets a augmenté de 29 % pour atteindre 50,2 M$, contre 38,7 M$ au T4 2021, et de 70 % par rapport au trimestre comparatif de l'exercice 2021.

La Société a conclu les acquisitions de Redecan et 48North, ce qui a contribué à des revenus nets de 13,5 M$ et 1,1 M$ respectivement au cours des deux mois terminés le 31 octobre 2022.

La marge brute totale de la Société, hors boissons et avant ajustements, a augmenté à 28 %, contre 25 % au trimestre précédent.

Les synergies attendues des acquisitions ont été révisées à plus de 50 M$, contre 35 M$ précédemment annoncés.

Prévision d'un flux de trésorerie positif au cours des quatre prochains trimestres sur la base d'un flux de trésorerie supplémentaire de 37,5 M$ au cours de l'exercice 2022 et de 135 M$ supplémentaires en 2023, soit un total de 175 M$ sur les deux années.



« Dans le cadre de notre nouveau plan stratégique, The Path Forward, nous prenons des mesures immédiates afin de renforcer notre situation en matière de capital, améliorer nos opérations, accélérer notre croissance organique et mener à bien notre transformation en vue de dégager des flux de trésorerie d’exploitation positifs au cours des quatre prochains trimestres », a déclaré Scott Cooper, PDG d’HEXO. « Après m'être rendu dans toutes nos installations principales et avoir rencontré nos employés et nos clients, je suis plus confiant que jamais dans l'avenir d'HEXO et dans notre capacité à accélérer la création de valeur à court et long terme pour les actionnaires. »

Le parcours vers la croissance : un bilan solide

Dans le cadre de son plan visant à garantir que la Société dispose de fonds adéquats pour répondre à ses besoins, elle prend des mesures immédiates pour réduire l'effet dilutif de son billet convertible garanti de premier rang (le « billet convertible »). La Société travaille avec des banques d’investissement ainsi que le titulaire de l’obligation vers une solution globale pour réduire son surendettement.

La Société évalue activement des alternatives de manière à maximiser la valeur pour les actionnaires. HEXO poursuit activement ses conversations positives et continues avec le titulaire du billet convertible garanti de premier rang quant aux options potentielles de restructuration de cette obligation. En date du 14 décembre 2021, 118 M$ US et 375 k$ US de capital du billet convertible ont été remboursés et convertis, le principal restant dû s'élevant à 241,625 M$ US.

Le parcours vers le renouveau : renforcement de l’équipe de direction

La Société procède à plusieurs changements au sein de la direction en vue d’intensifier sa priorité en faveur des produits, de l’exploitation et de la rentabilité. Ces décisions reflètent la vision d'HEXO qui consiste à mettre en place une entreprise de biens de consommation courante qui sera la meilleure dans sa catégorie, sur la voie d'une croissance stable et à long terme.

HEXO intensifie son attention vers les produits en nommant Jackie Fletcher au poste de vice-présidente, Science et technologie. Cette nomination stratégique permettra à HEXO de tirer parti de l’expertise approfondie et de la réserve de ressources issues de l'acquisition de Redecan, ainsi que de son approche pratique de la recherche et du développement. Jackie relèvera directement de Scott Cooper.

À compter du 11 mars 2022, Trent MacDonald cessera d'occuper son poste de directeur financier. Trent continuera d'exercer ses fonctions jusqu'au 11 mars 2022, afin d'assurer la continuité pendant que la Société finalise sa recherche d'un ou d’une chef de la direction financière.

« Au nom de mes collègues d'HEXO et de notre conseil d'administration, je tiens à remercier Trent pour ses contributions importantes à l'évolution de la Société », a déclaré Scott Cooper, PDG d'HEXO.

Pour renforcer davantage sa gouvernance d'entreprise, la Société a nommé John Bell en tant que nouveau président du conseil d'administration et ce, avec effet immédiat. John est actuellement président de Stack Capital, Pure Jamaican Limited et membre du conseil d'administration de Cure Pharmaceutical. Il a également été membre et président du conseil d'administration de Canopy Growth entre 2014 et 2020. Sa formidable expérience permettra à HEXO de se positionner davantage comme le leader du marché au Canada.

Alors qu'il se retire du conseil d'administration et ce, avec effet immédiat, HEXO souhaite remercier Michael Munzar pour son dévouement à HEXO en tant que président du conseil et pour avoir contribué à guider la Société dans sa croissance, depuis ses débuts comme entreprise émergente jusqu’à devenir une leader du marché.

The Path Forward (Le parcours vers l’avenir)

La Société a également annoncé aujourd'hui son nouveau plan de transformation, The Path Forward, (le Parcours vers l’avenir) qui vise à consolider sa position de principale société de cannabis au Canada, avec pour objectif de devenir la première société de son secteur à dégager un flux de trésorerie positif de ses activités.

Le parcours vers l’avenir est composé de cinq priorités :

Réduire les coûts de fabrication et de production ; Rationaliser et simplifier la structure organisationnelle ; Réaliser des synergies de coûts à partir des acquisitions et des récentes fermetures d'usines ; Se concentrer sur la gestion des revenus, y compris une fixation des prix plus rigoureuse ; et Accélérer la croissance grâce à des gains de parts de marché organiques et saisir les opportunités de revenus manquées, notamment en améliorant notre capacité à aligner la planification des cultures sur la demande du marché, en remettant l'accent sur le secteur thérapeutique et en renforçant nos capacités commerciales et notre portefeuille d’innovations.



Ces initiatives devraient générer un flux de trésorerie supplémentaire de 37,5 M$ au cours de l'exercice 2022 et de 135 M$ supplémentaires en 2023, soit un total de 175 M$ sur les deux années, répartis presque équitablement entre les réductions de coûts sous notre contrôle et les opportunités de revenus.

HEXO se concentre également sur la croissance des revenus et les l’accroissement des marges lors de l'intégration de ses récentes acquisitions de Redecan, Zenabis et 48North. La Société prévoit maintenant de réaliser plus de 50 M$ de synergies, ce qui dépasse largement son objectif initial de 35 M$. À ce jour, la Société a réalisé des synergies annualisées de 25 M$.

Dépenses transitoires

Dans le cadre de sa stratégie d'alignement des opérations et de gestion plus rigoureuse du capital, HEXO a décidé d'examiner et d'évaluer les projets à forte intensité de capital. Parmi les résultats de cette évaluation, la direction a décidé d'arrêter le projet Keystone Isolation Technologies pour une durée indéterminée à compter du 31 octobre 2021, ce qui a entraîné une charge ponctuelle de 11,3 M$. Cette décision, et celle de la Société de revoir et d'évaluer plus généralement les projets à forte intensité de capital, s'inscrit dans la stratégie d'HEXO visant à optimiser les activités. La Société a également subi des pertes de valeur au cours de la période :

Perte de valeur sur les immobilisations corporelles - La Société a terminé l'évaluation d'une zone spécifique de son installation B9 qui a été jugée redondante par la direction en fonction de sa nouvelle capacité de culture.

Perte de valeur de la participation dans une entreprise associée - Au 31 octobre 2021, il existait des indicateurs de dépréciation de la participation de la Société dans Truss LP et, à ce titre, la direction a procédé à une évaluation des flux de trésorerie actualisés au 31 octobre 2021 qui a entraîné une dépréciation de sa valeur recouvrable. La valeur comptable historique de l'investissement dans Truss LP comprenait 42,3 M$ liés à la juste valeur des bons de souscription émis à Molson Canada dans le cadre de l'investissement initial en 2018. Ces bons de souscription ont expiré en octobre 2021, sans être exercés.

Les coûts d'acquisition et de transaction liés aux récentes acquisitions de Redecan, Zenabis et 48North se sont élevés à 24,4 M$.



Les lecteurs sont invités à se reporter au tableau « Charges d’exploitation » ci-dessous dans le présent communiqué de presse.

Ce trimestre comprend également des charges non récurrentes liées aux stocks et à la fin des activités de l'usine de Langley.

Points saillants financiers

Principaux indicateurs de rendement financier

Résumé condensé des résultats pour les trimestres terminés le 31 octobre 2021, le 31 juillet 2021 et le 31 octobre 2020.

Pour les trimestres clos le

en milliers 31 octobre

2021 31 juillet

2021 31 octobre

2020 $ $ $ Produits tirés de la vente de marchandises 69 497 53 022 41 300 Droits d’accise (19 535) (14 365) (11 887) Produits nets tirés de la vente de marchandises 49 962 38 657 29 413 Produits complémentaires 226 103 55 Total des produits 50 188 38 760 29 468 Coût des marchandises vendues (82 985) (37 261) (17 544) Perte brute avant ajustements de la juste valeur (32 797) 1 499 11 924 Ajustements de la juste valeur1 821 1 735 6 292 Profit brut (perte) (31 976) 3 234 18 214 Charges d’exploitation (123 133) (63 116) (20 776) Perte d’exploitation (155 109) (59 882) (2 562) Autres charges et pertes 37 682 (9 630) (1 635) Résultat et résultat global avant impôts (117 427) (69 512) (4 197) Recouvrement d’impôts courants et différés 155 397 – Autres éléments du résultat global 364 1 156 – Total du résultat net et du résultat global (116 908) (67 959) (4 197)

1 Montants de la juste valeur réalisée inclus dans les stocks vendus et profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques.





Charges d’exploitation

Pour les trimestres clos les

en milliers 31 octobre

2021 31 juillet

2021 31 octobre

2020 $ $ $ Frais généraux et administratifs 22 484 19 160 11 916 Marketing et promotion 6 223 3 665 2 082 Rémunération à base d’actions 3 824 827 2 930 Recherche et développement 967 934 1 033 Amortissement des immobilisations corporelles 2 057 1 728 1 078 Amortissement des immobilisations incorporelles 8 158 1 002 331 Frais de restructuration 3 989 1 562 525 Perte de valeur des immobilisations corporelles 23 803 19 350 803 Perte de valeur de l'investissement dans les coentreprises et associées 26 925 – – Perte (profit) à la cession d’immobilisations corporelles 329 19 78 Coûts des opérations d’acquisition 24 374 14 869 – Total 123 133 63 116 20 776





Coût des marchandises vendues et marge brute avant ajustements

Pour les trimestres clos les

En milliers Cannabis

récréatif

destiné aux

adultes

(sauf boissons) Cannabis

Thérapeutique International Cannabis

en gros Total des

produits de

cannabis

(sauf boissons) Boissons

de cannabis

récréatif

destiné aux

adultes Total de la

Société 31 octobre 2021 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets tirés de la vente de marchandises 35 983 668 6 041 4,111 46 803 3 159 49 962 Coût des ventes ajusté (27 938) (276) (2 148) (3 128) (33 490) (3 780) (37 270) Profit brut avant ajustements ($) 8 045 392 3 893 983 13 313 (621) 12 692 Marge brute avant ajustements (%) 22% 59% 64% 24% 28 % (20%) 25 % 31 juillet 2021 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets tirés de la vente de marchandises 24 557 198 6 810 1 899 33 464 5 193 38 657 Coût des ventes ajusté (21 090) (116) (2 306) (1 492) (25 004) (3 496) (28 500) Profit brut avant ajustements ($) 3 467 82 4 504 407 8 460 1 697 10 157 Marge brute avant ajustements (%) 14% 41% 66% 21% 25 % 33% 26 % 31 octobre 2020 $ $ $ $ $ $ $ Produits nets tirés de la vente de marchandises 24 344 486 1 125 401 26,356 3 057 29 413 Coût des ventes ajusté (15 497) (123) (317) (113) (16 050) (3 037) (19 087) Profit brut avant ajustements ($) 8 847 363 808 288 10 306 20 10 326 Marge brute avant ajustements (%) 36% 75% 72% 72% 39 % (1%) 35 %





Téléconférence

La Société tiendra une téléconférence le 14 décembre 2021 pour discuter de ces résultats. Scott Cooper, PDG, et Trent MacDonald, chef de la direction financière, animeront la téléconférence à partir de 8 h 30 (heure de l’Est). Une période de questions et réponses à l’intention des analystes suivra la présentation donnée par les membres de la direction.

Date : 14 décembre 2021

Heure : 8 h 30 (heure de l’Est)

Diffusion Web : https://events.q4inc.com/attendee/218385178

Pour les résultats trimestriels précédents et les communiqués de presse récents, consulter le site hexocorp.com.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités et les notes y afférentes au 31 octobre 2021 et pour le trimestre clos à cette date. Les lecteurs doivent également se référer à l'avis juridique « Informations et énoncés prospectifs » et à la section relative aux « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué de presse. Des plus amples informations sur HEXO sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Mesures non conformes aux IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au bénéfice brut avant rajustement, au bénéfice ou à la marge avant rajustements de juste valeur, au bénéfice brut ou à la marge ajusté, au BAIIA ajusté, tous des éléments qui ne sont pas des mesures du rendement financier selon les normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification prescrite par les IFRS et ne sont, par conséquent, que peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures IFRS, car elles permettent de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. À ce titre, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut d’un examen de nos informations financières présentées selon les IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les termes ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre terminé le 31 octobre 2021 qui est déposé sous le profil de la Société, respectivement sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov.

À propos d’HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Maintenant qu’elle a fait l’acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.

