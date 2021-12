SATOlle reaalivakuudeton seitsemän vuoden 75 miljoonan euron laina OP:lta

English Finnish

SATO Oyj ja OP Yrityspankki Oyj ovat sopineet 75 miljoonan euron reaalivakuudettomasta kahdenvälisestä lainasta, jonka korkomarginaali on sidottu SATOn keskeisimpien vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Sopimus seitsemän vuoden lainasta allekirjoitettiin Helsingissä 13. joulukuuta 2021, ja lainasta saadut varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.



SATO Oyj

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 0201 34 4226

Group Treasurer Henry Lindqvist, p. 050 317 2352

