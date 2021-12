La Société de Gestion AGF Limitée accueille Ash Lawrence qui exercera les fonctions de vice-président et chef des placements non traditionnels, établies pour permettre à la Société d’accélérer la croissance de ses activités liées aux alternatifs

English French

TORONTO, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a le plaisir d’annoncer la nomination de Ashley (Ash) Lawrence au poste de vice-président principal, chef des placements non traditionnels. M. Lawrence, qui relèvera de Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF, se joindra à l’équipe d’AGF le 14 février 2022.

« M. Lawrence, dirigeant chevronné et respecté, est doté d’une grande expertise en matière d’investissement, de même qu’en ce qui concerne la gestion, l’élaboration et la restructuration de portefeuilles et d’actifs, a déclaré Kevin McCreadie. Sa présence dans notre équipe ajoute la juste mesure de pensée stratégique, d’antécédents spécialisés et de solides relations d’affaires, autant d’atouts qui constitueront les catalyseurs dont nous avons besoin pour accélérer la croissance de nos activités liées aux placements alternatifs. »

Ash Lawrence possède environ 20 ans d’expérience dans le domaine des alternatifs privés sur les marchés mondiaux, dont 16 années à Brookfield Asset Management, où il dirigeait tout récemment le volet des investissements dans le secteur immobilier au Canada.

« Je suis ravi de me joindre à une société de gestion d’actifs d’envergure mondiale dont les activités d’affaires sont diversifiées et qui bénéficie d’une assise robuste, avec des actifs1, de même qu’une base d’actifs croissants dans le domaine des alternatifs, de près de 43 milliards de dollars, a affirmé M. Lawrence. Je crois qu’AGF a atteint un point d’inflexion dans le développement de sa plateforme d’alternatifs, compte tenu des capitaux disponibles et de son infrastructure opérationnelle établie, qui lui permettront de continuer d’étendre sa diversification, au moyen de nouvelles relations, de même que de nouveaux investissements et produits. »

Les activités d’AGF au chapitre des alternatifs privés sont au cœur de la mission de la Société qui vise à apporter davantage de stabilité dans le contexte de l’investissement. Aujourd’hui, AGF compte des actifs gérés et des actifs donnant droit à des commissions provenant d’alternatifs privés qui se chiffrent à $2,2 milliards $. La vision stratégique d’AGF en matière d’alternatifs privés conjugue des compétences diversifiées dans des domaine multiples et une participation à titre d’investisseur principal à des occasions sur mesure et distinctes procurant une valeur ajoutée aux actionnaires de la Société.

« Notre plateforme d’alternatifs privés fait partie intégrante de la stratégie de croissance de notre Société, a ajouté M. McCreadie. Le bilan solide, l’échelle des réalisations ainsi que la force organisationnelle d’AGF nous permettront, avec le leadership de M. Lawrence, de poursuivre sur notre lancée afin de continuer à tirer parti d’une conjoncture favorable, et de déployer de manière stratégique notre capital, pour nous tailler efficacement une place en tant que fournisseur de choix, dans le domaine des placements alternatifs, auprès de nos clients. »

1Actif géré et actifs donnant droit à des commissions

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 43 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

