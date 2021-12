Days Inn Partners with JOURNIE™ Rewards for ‘Prized Winter Moments’ Sweepstakes

TORONTO, ON, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- With the holidays right around the corner, Days Inns Canada today announced its collaboration with JOURNIE™ Rewards for an exciting sweepstakes designed to generate awareness and drive business to its hotels.

Now through January 31, 2022, consumers can enter for a chance to win one prize consisting of six two-night FREE stays at any Days Inn location in Canada PLUS a $0.10 off per litre (or up to $200) for a year* in the form of 12 JOURNIE Rewards promo codes – enough to unlock fuel savings for themselves and 11 lucky friends or loved ones. The promo codes are redeemable at more than 1,100 Parkland retail gas and convenience stores across Canada that participate in JOURNIE™ Rewards including Ultramar, Pioneer, Chevron, Fas Gas and ON the RUN branded locations.

Customers can earn an additional entry to the sweepstakes by following @daysinncanada on Instagram and entering their Instagram handle on the sweepstakes website prizedwintermoments.ca.

“We are thrilled to partner with JOURNIE™ Rewards for this fantastic winter promotion”, said Ally Wesson, Vice President of Marketing, Days Inns Canada. “As a brand, we are committed to providing our franchises with ways to help them remain competitive this winter, while offering an added bonus for JOURNIE™ Rewards members and our valued Days Inn guests.”

Plus, JOURNIE™ Rewards members can opt to receive twenty percent (20%) off the Best Available Rates for their next stay at participating Days Inn locations in Canada*. To qualify, members must enter their JOURNIE number on the prizedwintermoments.ca site when entering the contest.

“Bringing together two prominent Canadian brands like JOURNIE™ Rewards and Days Inn is a perfect opportunity as Canadians look to plan winter getaways,” said Steve McClelland, Vice President, Loyalty Programs and Partnerships, Parkland. “We are committed to helping our customers make the most of every stop by fueling their road trips and providing them with high-quality snacks and food options.”

The Prized Winter Moments Sweepstakes is open to legal residents of Canada, including Quebec, who are of the age of majority in their province or territory at the time of entry. No purchase necessary to enter the contest.

*Terms and conditions apply. Visit prizedwintermoments.ca for full rules and regulations.

About Days Inns Canada Part of Realstar Hospitality, Days Inns Canada is one of the country's leading hotel chains with over 110 independently owned and operated properties and over 8,945 rooms. Its franchises cover a wide range of urban, airport and resort properties in primary and secondary markets across Canada. Every Days Inn by Wyndham in Canada participates in the Wyndham Rewards guest reward program. Part of Wyndham Hotels & Resorts (NYSE: WH), Days Inn by Wyndham is a globally recognized hotel brand with over 1,600 properties across 23 countries. Wyndham Hotels & Resorts is the world’s largest hotel franchising company by number of properties with approximately 8,900 hotels across nearly 95 countries on six continents. For more information about Days Inns Canada, to make an online hotel reservation, to become a Wyndham Rewards member or to learn more about the elevated health and safety protocols with the Count on Us program, visit daysinn.ca or call the bilingual reservations hotline at 1 800 DAYS INN (1-800-329-7466). Like us on Facebook, facebook.com/daysinncanada, follow us on Twitter, twitter.com/daysinncanada and follow us on Instagram, instagram.com/daysinncanada.

About Parkland Corporation Parkland is a leading convenience store operator and independent supplier and marketer of fuel and petroleum products. Parkland services customers across Canada, the United States, the Caribbean region, and the Americas through three channels: Retail, Commercial and Wholesale. Parkland optimizes its fuel supply across these three channels by operating and leveraging a growing portfolio of supply relationships and storage infrastructure. Parkland provides trusted and locally relevant fuel brands and convenience store offerings in the communities it serves.

Parkland creates value for shareholders by focusing on its proven strategy of growing organically, realizing a supply advantage, and acquiring prudently and integrating successfully. At the core of our strategy are our people, as well as our values of safety, integrity, community, and respect, which are embraced across our organization.

Days Inn s’associe à Récompenses JOURNIE pour le concours Moments d’hiver prisés

À l’approche des Fêtes, Days Inns Canada a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec Récompenses JOURNIE pour un concours passionnant conçu pour générer de la visibilité et attirer les clients dans ses hôtels.

Jusqu’au 31 janvier 2022, les consommateurs peuvent participer pour courir la chance de gagner un prix consistant en six séjours GRATUITS de deux nuits dans n’importe quel établissement Days Inn au Canada PLUS un rabais de 0,10 $ par litre (ou jusqu’à 200 $) pendant un an* sous la forme de 12 codes promotionnels Récompenses JOURNIE – assez pour obtenir des économies de carburant pour eux-mêmes et 11 de leurs amis ou proches chanceux. Les codes promotionnels sont échangeables dans les stations-service de marque Parkland qui participent au programme Récompenses JOURNIE, notamment Ultramar, Pioneer, Chevron, Fas Ga et On the Run.

Les clients peuvent obtenir une participation supplémentaire au concours en suivant @daysinncanada sur Instagram et en saisissant leur identifiant Instagram sur le site Web du concours, c’est-à-dire au prizedwintermoments.ca/fr/.

« Nous sommes ravis de nous associer à Récompenses JOURNIE pour cette fantastique promotion hivernale », a déclaré Ally Wesson, vice-présidente du marketing de Days Inns Canada. « En tant que marque, nous nous engageons à fournir à nos franchises des moyens de les aider à rester concurrentielles cet hiver, tout en offrant une prime supplémentaire aux membres de Récompenses JOURNIEMC et à nos précieux clients Days Inn. »

De plus, les membres de Récompenses JOURNIE peuvent choisir de recevoir vingt pour cent (20 %) de rabais sur les meilleurs tarifs possibles pour leur prochain séjour dans les établissements Days Inn participants au Canada*. Pour être admissibles, les membres doivent inscrire leur numéro JOURNIE sur le site prizedwintermoments.ca/fr/ lors de leur inscription au concours.

« Réunir deux marques canadiennes de premier plan comme JOURNIE Rewards et Days Inn est une occasion idéale pour les Canadiens qui cherchent à planifier des escapades hivernales », a déclaré Steve McClelland, vice-président, Programmes de fidélisation et partenariats, Parkland. « Nous nous engageons à aider nos clients à tirer le meilleur parti de chaque arrêt en alimentant leurs trajets en voiture et en leur offrant des collations et des options alimentaires de haute qualité. »

Le concours Moments d’hiver prisés s’adresse aux résidents légaux du Canada, y compris du Québec, qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire au moment de la participation. Aucun achat n’est nécessaire pour participer au concours.

* Certaines conditions s’appliquent. Visitez le site prizedwintermoments.ca/fr/ pour connaître le règlement complet.

À propos de Days Inn Canada Faisant partie de Realstar Hospitality, Days Inn Canada est l’une des plus importantes chaînes d’hôtels au pays, comptant plus de 110 établissements exploités par des propriétaires indépendants ainsi que plus de 8 945 chambres. Elle compte par ailleurs dans son réseau de franchises toute une variété d’établissements situés en milieux urbains, en zones de villégiature ainsi qu’à proximité d’aéroports dans des marchés principaux et secondaires partout au Canada. En outre, tous les hôtels Days Inn by Wyndham au Canada participent au programme de récompenses à l’intention de la clientèle Wyndham Rewards. Faisant partie de Wyndham Hotels & Resorts (NYSE : WH), les hôtels Days Inn by Wyndham sont reconnus à l’échelle mondiale, regroupant près de 1 600 établissements dans 23 pays. Wyndham Hotels & Resorts est la plus importante entreprise de franchisage d’hôtels au monde en ce qui a trait au nombre d’établissements, comptant environ 8 900 hôtels dans près de 95 pays sur six continents. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Days Inns Canada, pour réserver une chambre en ligne, pour devenir membre du programme Wyndham Rewards ou pour en savoir plus sur les protocoles de santé et de sécurité rehaussés grâce au programme Comptez sur nous, consultez daysinn.ca ou appelez la ligne directe bilingue de réservation au 1 800 DAYS INN (1 800 329-7466). Cliquez sur « J’aime » sur notre page Facebook à facebook.com/daysinncanada et suivez-nous sur Twitter à twitter.com/daysinncanada ou encore sur Instagram à instagram.com/daysinncanada.

À propos de Corporation Parkland Important exploitant de dépanneurs et grand marchand et fournisseur indépendant de carburant et de produits pétroliers, Parkland sert sa clientèle à l’échelle du Canada, des États-Unis, des Amériques et de la région des Caraïbes par l’intermédiaire de trois segments d’affaires : la vente au détail, la vente commerciale et la vente de gros. Parkland optimise son approvisionnement en carburant dans ces trois segments d’affaires en mettant à profit son réseau de plus en plus important de fournisseurs et d’infrastructures d’entreposage. L’offre de Parkland dans les collectivités où elle est présente comprend des stations-service et des dépanneurs locaux de confiance.

Parkland crée de la valeur pour ses actionnaires en maintenant le cap sur sa stratégie éprouvée de croissance interne, d’exploitation de son avantage à l’approvisionnement, d’acquisition prudente et d’intégration fructueuse. Cette stratégie repose sur nos gens ainsi que sur nos valeurs de sécurité, d’intégrité, d’action sociale et de respect, adoptées et promues à l’échelle de l’entreprise.

