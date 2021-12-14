Athenex 今天將在第 63 屆美國血液學會 (ASH) 年會上舉辦關於 CAR-NKT 細胞方法治療癌症和最新數據的意見領袖 (KOL) 網絡研討會

公司將於今天上午 9:00（美國東部時間）舉辦一場虛擬關鍵意見領袖活動， 討論其「CAR-NKT 嵌合抗原受體自然殺手T細胞 」治療平台

在 KUR-502 的 ANCHOR 研究中，來自五名可評估患者的中期結果顯示，在最低劑量水平下，整體緩解率達到 80%，完全緩解達到 60%

紐約水牛城, Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是國際生物製藥公司，致力發現、開發及商業化治療癌症和相關疾病的新療法。公司今天宣佈將在今天上午 9:00（美國東部時間）舉辦一場虛擬關鍵意見領袖 (KOL) 活動，討論其 NKT 細胞治療計劃。

Athenex 此前曾宣佈來自 KUR-502（同種異體 CD19 CAR-NKT 細胞）在復發/難治性淋巴瘤和白血病中的 ANCHOR 1 期研究，其中 5 名患者的最佳反應為 2 人部分緩解 (PR)、1 人完全緩解但血液學恢復不完全 (CRi) 和 1 人完全緩解 (CR)。在昨天的 ASH 年會上，公司提供了該研究的最新結果，其中包括一名接受劑量水平 (DL) 2 治療的患者 (NHL-4) 從部分緩解轉換為完全緩解。使用同種異體 CAR-NKT 細胞治療的安全性仍然良好，進一步的註冊正在進行。

在 網站 的投資者關係部分註冊 KOL 網絡研討會。

網絡研討會將突出多位 KOL 的演講，包括：Baylor College of Medicine 的 Leonid Metelitsa 醫學博士和 Carlos Ramos 醫學博士，以及 MD Anderson Cancer Center 的 Sattva Neelapu 醫學博士。Metelitsa 博士將提供 Athenex 基於 CAR-NKT 細胞治療方針的概覽。Ramos 博士將討論正進行在復發或難治性淋巴瘤和白血病患者評估 KUR-502 的 ANCHOR 研究中期數據。Neelapu 博士將討論目前的治療形勢，以及淋巴瘤／白血病中尚未滿足的醫療需求。

Athenex 細胞療法醫療總裁 Kurt Gunter 醫學博士和 Athenex 細胞療法總監 Daniel Lang 醫學博士的演講將先後舉行，以進討論臨床里程碑和公司目標。

問答環節將在正式演講後開始。

關於 KUR-502（同種異體 CD19 CAR-NKT 細胞）在復發或難治 B 細胞惡性腫瘤 (ANCHOR) 患者中的第 I 期研究

第 I 期研究是一項開放標籤、劑量遞增的研究。從一名 HLA (人類白血球抗原) 不匹配的健康個體的白細胞去除術產物中分離出 NKT 細胞，用 CAR 轉導，離體擴增 14 天（99.8% NKT 純度），然後冷凍保存。患者接受了 107 (DL 1) 或 3×107 (DL 2) 每平方米體表面積 CAR-NKT 細胞，接著使用 cyclophosphamide/fludarabine 進行淋巴去除調理。根據 NCI 標準評估不良事件。在可及的情況下，患者在輸注後 2-5 週對受累部位進行核心活檢。根據 Lugano 標準（針對 NHL）或 NCCN 指南（針對 ALL）在 4 週時評估對治療的反應。

有關該研究的更多資訊，請瀏覽 ClinicalTrials.gov，識別碼： NCT03774654 。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 設有三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列主要源自以下核心科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑及 (3) 細胞療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療以改善癌症病人的生活。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的聲明、期望及假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「應會」、「計劃」、「潛在」、「預計」、「初步」、「或許」、「策劃」、「承諾」、「尋求」、「應該」、「將願」、「將會」及類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們的主要臨床候選藥物（包括 NKT 細胞療法）的開發階段以及涉及藥物開發、臨床試驗、監管的相關風險，監管審查和批准的不確定性；我們調整業務並為 Dunkirk 製造廠房的產能尋找新用途的能力，一旦投入營運，我們為目前和未來獲得批准的產品擴展製造和商業供應的業務能力，以及一旦獲得批准就能夠將我們的產品商業化；能夠成功證明其候選藥物的安全性和有效性，並及時獲得其候選藥物的批准（如果有的話）的能力；候選藥物的臨床前和臨床結果，可能不支援此類候選藥物的進一步開發；與我們將 Kuur 的業務成功整合到我們現有業務中的能力相關的風險，包括維持與客戶、供應商和員工關係相關的不確定性，以及可能延遲成功整合和我們在營運、文化和管理理念的差異，支援 Kuur 業務的額外成本負擔的能力；與交易對手表現相關的風險，包括我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們的經營虧損歷史以及我們籌集額外資金以繼續經營的需要和能力；由於我們無法滿足現有融資協議下的融資條件及根據該協議獲得資金，因此我們簽訂新融資協議的能力存在不確定性；訴訟中固有的風險和不確定性，包括所謂的股東集體訴訟；與 2019 冠狀病毒病疫情相關的風險和不確定性及其對我們的營運、供應鏈、現金流和財務狀況的持續影響；競爭；知識產權風險；我們能否及時、以經濟高效方法成功整合收購和合併的業務以及實現協同效應的能力存在不確定性；與在國際和中國開展業務相關的風險；我們的製造設施的開發、營運延遲、生產放緩或停工或其他中斷的風險，以及我們尋找替代供應來源以滿足我們的義務和要求的能力；以及我們在美國證券交易委員會 (SEC) 文件中不時列出的其他風險因素，其副本可在我們網站的投資者關係部分免費獲得，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec ，或向我們投資者關係部門要求索取。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

Athenex 聯絡人

投資者

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

｜電郵： danlang@athenex.com