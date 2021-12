English Estonian

Admiral Markets AS teatab, et Admiral Markets AS-i emaettevõtja Admirals Group AS esitas 14.12.2021 Nasdaq Tallinna börsile avalduse Admirals Group AS allutatud võlakirjade noteerimiseks Börsi Võlakirjade nimekirjas.



Lisainfo:

Kaia Gil

Admiral Markets AS kommunikatsioonijuht

+372 53 413 764

kaia.gil@admiralmarkets.com