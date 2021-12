Adagio Therapeutics vermeldet eine verminderte neutralisierende Wirkung von ADG20 in vitro gegenüber der SARS-CoV-2-Variante Omikron

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

WALTHAM, Mass., Dec. 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ADGI), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von antikörperbasierten Lösungen für Infektionskrankheiten mit Pandemiepotenzial verschrieben hat, veröffentlichte heute aktuelle Ergebnisse einer externen In-vitro-Analyse zur Untersuchung der neutralisierenden Wirkung von ADG20 gegenüber der SARS-CoV-2-Variante Omikron. Die In-vitro-Daten resultieren aus Tests mit echten und Pseudoviren der Omikron-Variante und zeigen eine um mehr als das 300-Fache herabgesetzte Neutralisationsaktivität von ADG20 in Bezug auf Omikron. Weitere Analysen sind im Gange und das Unternehmen beabsichtigt, sich mit den zuständigen Aufsichts- und Regierungsbehörden über die mögliche künftige Rolle von ADG20 bei der Prävention und Behandlung von COVID-19 zu beraten, insbesondere im Hinblick auf das Wissen der Branche über den epidemiologischen Verlauf und die Auswirkungen von Omikron sowie über potenzielle neue Varianten.



„Aufgrund des hochkonservierten und immunrezessiven Charakters des von ADG20 erkannten Epitops gingen wir davon aus, dass ADG20 seine Neutralisationsaktivität gegen Omikron beibehalten würde, wie wir sie in In-vitro-Modellen mit allen anderen bekannten bedenklichen Varianten beobachtet haben“, so Tillman Gerngross, Ph.D., Chief Executive Officer bei Adagio. „Während die einzelnen Mutationen in der Rezeptorbindungsdomäne von Omikron nicht mit einer Flucht vor der ADG20-Neutralisierung in Bezug auf den Originalstamm in Verbindung gebracht wurden, zeigen neue Daten, dass die verschiedenen Mutationen im Spike-Protein von Omikron zu einer Verringerung der ADG20-Neutralisation führte, was frühere Daten nicht vermuten ließen. Die anhaltende Prävalenz der Delta-Variante in den USA und anderen Ländern, die Entwicklung von SARS-CoV-2-Varianten und potenzielle künftige Coronaviren erfordern eine Vielzahl von Therapien und Ansätzen. Mit einem Expertenteam, das sich der Entwicklung von Antikörpertherapien zur Bekämpfung dieser beispiellosen Pandemie verschrieben hat, und einer starken Bilanz führen wir weitere Analysen durch, um den optimalen Einsatz von ADG20 als Prophylaxe und Behandlungsoption für COVID-19 zu ermitteln.“

ADG20 ist ein monoklonaler Antikörper (mAb), ein Produktkandidat, der mit einer einzigen Injektion eine breite und starke neutralisierende Wirkung gegen SARS-CoV-2 einschließlich bedenklicher Varianten zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 mit einer möglichen Schutzdauer von bis zu einem Jahr bietet. In zuvor veröffentlichten In-vitro-Studien behielt ADG20 seine Aktivität gegen frühere bedenkliche Varianten einschließlich Alpha, Beta, Delta und Gamma bei. Darüber hinaus bestätigten die In-vitro-Daten, dass ADG20 bei einer Reihe von zirkulierenden SARS-CoV-2-Varianten, einschließlich Lambda, Mu und Delta plus, seine neutralisierende Wirkung beibehält. Die Sicherheit und Wirksamkeit von ADG20 wurde nicht nachgewiesen und ADG20 ist bisher in keinem Land zur Anwendung zugelassen oder freigegeben.

Adagio führt derzeit globale klinische Phase-2/3-Studien zur Beurteilung von ADG20 für die Prävention und Behandlung von COVID-19 durch. Angesichts der In-vitro-Ergebnisse zu Omikron beabsichtigt Adagio eine Unterbrechung der Aufnahme von Patienten in seine Phase-2/3-COVID-19-Behandlungsstudie an den klinischen Prüfzentren in Südafrika, wo sich Omikron zur dominanten Variante entwickelt hat. Adagio prüft die weitere Vorgehensweise in Bezug auf sein ADG20-Programm.

Es wurden auch In-vitro-Analysen mit ADG10, einem zweiten in Entwicklung befindlichen monoklonalen Antikörperkandidaten, durchgeführt, der in Neutralisierungstests mit echten und Pseudoviren eine minimale neutralisierende Aktivität gegen die Omikron-Variante zeigte.

