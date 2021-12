Adagio Therapeutics、新型コロナウイルス (SARS-CoV-2) オミクロン変異株に対するADG20の体外中和活性の低下を報告

オミクロンの個々の変異がADG20の逃避に関連しないことを示す既報の体外データは、オミクロン変異株ウイルス自体およびその疑似ウイルスのアッセイには適用しない

December 14, 2021 12:58 ET | Source: Adagio Therapeutics, Inc. Adagio Therapeutics, Inc.

Waltham, Massachusetts, UNITED STATES