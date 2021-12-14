Adagio Therapeutics报告ADG20针对新冠病毒奥密克戎变种的体外中和活性降低

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马萨诸塞州沃尔瑟姆, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码: ADGI）是一家临床阶段生物制药公司，专注于潜在大规模流行性传染病抗体解决方案的发现、开发和商业化。该公司今日发布了一份最新的外部体外分析，以评估ADG20针对新冠病毒奥密克戎变种的中和活性。针对奥密克戎变种的真假病毒测试所生成的体外数据显示，ADG20针对奥密克戎的中和活性降低了300倍以上。更多分析正在进行中，公司计划与监管机构和政府部门合作，评估ADG20在预防和治疗新冠肺炎方面能够发挥的作用，特别是有鉴于行业对奥密克戎和潜在新变种的流行病学与影响的了解正在不断加深。



Adagio首席执行官Tillman Gerngross博士表示：“由于ADG20所识别的表位具有高度保守性和免疫隐性，我们预计ADG20将保留针对奥密克戎的中和活性，与所有其他已知须关切变体在体外模型中观察到的活性情况相一致。虽然奥密克戎受体结合域中存在的个体突变与病毒原始毒株的ADG20逃逸无关，但新数据显示，奥密克戎刺突蛋白中的突变组合导致ADG20中和作用降低，而既往数据并未显示这一点。德尔塔变种继续在美国和其他国家扩散，新冠病毒变种及未来潜在冠状病毒的演进意味着我们需要多种疗法和方案。依托致力于推进抗体解决方案以抗击这场空前疫情的专家团队和强劲的资产负债表，我们正在进行更多分析，以评估ADG20作为新冠肺炎预防与治疗选择的最佳途径。”

ADG20是一种试验性单克隆抗体（mAb）候选产品，旨在针对新冠病毒及须关切变体提供广泛而有效的中和活性，以预防和治疗新冠肺炎，单次注射的潜在保护时间可达一年。在既往披露的体外研究中，ADG20针对先前出现的阿尔法、贝塔、德尔塔和伽马须关切变体均保持了活性。此外，体外数据显示，ADG20针对Lambda、Mu和Delta plus等多个流行新冠病毒变种也保持了中和活性。ADG20的安全性和疗效尚未确定，也尚未获得授权或批准在任何国家和地区使用。

Adagio目前正在全球2/3期新冠肺炎预防与治疗临床试验中对ADG20进行评估。根据与奥密克戎相关的体外研究结果，Adagio计划暂停南非临床研究中心2/3期新冠肺炎治疗试验的患者招募，奥密克戎已成为在该国扩散的主要变种。Adagio正在评估其ADG20计划的后续步骤。

针对ADG10也进行了体外分析，这是正在开发的第二种单克隆抗体（mAb），在真假病毒中和试验中均显示出对奥密克戎变种极小的中和活性。

关于Adagio Therapeutics

Adagio（纳斯达克股票代码: ADGI）是一家临床阶段生物制药公司，专注于探索和开发抗体解决方案并进行商业化，以对抗新冠肺炎和流感等有可能广泛传播的传染性疾病。公司的抗体产品组合采用Adimab业界领先的抗体工程技术进行了优化，旨在为患者和临床医生提供强效、广谱、持久防护（通过延长半衰期）、可规模化生产和价格可负担等多种优势的强力组合。Adagio的新冠病毒抗体产品组合包括以ADG20为代表的多种非竞争性和广泛中和性抗体，具有独特的结合表位。Adagio已通过第三方合同制造商获得了ADG20的生产能力，以支持完成临床试验和进行首次商业启动，确保能够向全世界民众广泛供应。如需了解更多信息，请访问： www.adagiotx.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性陈述”。“预计”、“相信”、“预期”、“打算”、“预计”、“将会”等词和类似表达旨在标示前瞻性陈述。前瞻性陈述包括与以下及其他事项相关的陈述：ADG20临床前研究和临床试验的时间安排、进展和结果有关的声明，包括未来计划更新的时间安排，以及研究或试验和相关准备工作的启动、修改和完成，可获取试验结果的时期以及我们的研发计划；为评估ADG20针对奥密克戎变种的活性以及ADG20作为新冠肺炎预防和治疗选项的潜力而进行的补充和持续分析；我们为患者提供的候选产品风险/获益情况；以及我们的现金、现金等价物和有价证券的充分性。我们可能不会真正实现我们前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，读者不应过分依赖我们的前瞻性陈述。这些前瞻性声明涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中描述或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括且不限于新冠肺炎疫情对我们业务的影响、临床试验和财务状况、临床前研究或临床试验期间观察到的意外的安全或疗效数据、临床试验中心启动或招募率低于预期、预期或现有竞争的变化、监管环境的变化，以及监管审批流程的不确定性和时间安排。其他可能导致我们的实际结果与新闻稿前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异的因素载于以下文件的“风险因素”标题下：Adagio的Form 10-Q表格季度报告（截至2021年9月30日）以及Adagio未来向SEC提交的报告。这些风险可能因新冠疫情的影响而加剧。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均于即日作出，除适用法律要求的情况外，Adagio无义务更新此类信息。