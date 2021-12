Adagio Therapeutics报告ADG20针对新冠病毒奥密克戎变种的体外中和活性降低

既往报告的体外数据表明,个体奥密克戎突变与ADG20逃逸无关,但这并不能转化为奥密克戎真病毒和假病毒分析

December 14, 2021 12:58 ET | Source: Adagio Therapeutics, Inc. Adagio Therapeutics, Inc.

Waltham, Massachusetts, UNITED STATES