Adagio Therapeutics 報告 ADG20 對 Omicron SARS-CoV-2 變種的體外中和活性減少

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麻省窩咸, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ADGI) 是一家臨床階段的生物製藥公司，專門發現、開發和商業化具有疫情潛力的抗體解決方案，今天緊隨外部體外分析後提供更新，以評估 ADG20 對 Omicron SARS-CoV-2 變種的中和活性。透過 Omicron 變種的真實和假病毒測試產生的體外數據顯示，ADG20 對 Omicron 的中和活性減少超過 300 倍。其他分析仍在進行中，而公司計劃與監管和政府機構合作，以評估 ADG20 在預防和治療 2019 冠狀病毒病方面的作用，特別是行業對流行病學的理解及 Omicron 與潛在新變種帶來的影響。



Adagio 行政總裁 Tillman Gerngross 博士表示：「由於 ADG20 識別表位的高度保守和免疫隱性性質，我們預計 ADG20 將保留對 Omicron 的中和活性，而這點與我們在所有其他已知關注變種的體外模型中觀察到的活性一致。雖然 Omicron 受體結合領域中存在的個別突變在病毒原始毒株的背景下與 ADG20 的逃逸無關，但新的數據表明，Omicron 刺突蛋白中存在的突變組合導致 ADG20 的中和作用降低，但早前的數據並沒有顯示這點。Delta 變種在美國和其他國家的持續流行、SARS-CoV-2 變種的進化，以及潛在的未來冠狀病毒，都表示我們需要多種治療和方法。全賴一支專業團隊致力推進可對抗這場空前疫情的抗體解決方案，以及一份穩固的資產負債表，我們正在進行其他分析，以評估 ADG20 作為 2019 冠狀病毒病預防和治療選擇的最佳進展途徑。」

ADG20 是一種試驗性單克隆抗體 (mAb) 候選藥物，旨在為 SARS-CoV-2 提供廣泛有效的中和活性，包括關注變種，用於預防和治療 2019 冠狀病毒病，其潛在保護持續時間透過單次注射可長達一年。根據早前披露的體外研究，ADG20 對先前的關注變種（包括 Alpha、Beta 、Delta 和 Gamma）保留活性。此外，體外數據證實，ADG20 保留對多種流通 SARS-CoV-2 變種的中和活性，包括 Lambda、Mu 和 Delta plus 變種。ADG20 的安全性和功效仍未確立，而 ADG20 尚未獲准在任何國家／地區使用。

Adagio 目前正在全球第 2/3 期臨床試驗中評估 ADG20 用於預防和治療 2019 冠狀病毒病。基於與 Omicron 相關的體外研究結果，在 Omicron 已冒起成為主要變種的南非，Adagio 計劃當地的臨床中心將暫停第 2/3 期 2019 冠狀病毒病治療試驗的患者招募工作。Adagio 現正評估 ADG20 計劃的下一步。

體外分析也為第二個 mAb 開發的 ADG10 進行，在真實和假病毒中和化驗中對 Omicron 變種顯示出最低限度的中和活性。

關於 Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq: ADGI) 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注在研究、開發及將具有疫情潛力（包括 2019 冠狀病毒病和流行性感冒）的傳染病抗體解決方案商業化。公司的抗體產品組合運用 Adimab 行業領先的抗體工程功能進行優化，旨在為患者和臨床醫生提供潛在效力、廣度、持久保護（透過延長半衰期）、可製造及可負擔的強大組合。Adagio 的 SARS-CoV-2 抗體組合包括由 ADG20 領導的多項非競爭廣泛中和抗體。Adagio 已與第三方合約製造商確保生產 ADG20 的製造能力，以支持完成臨床試驗和初步商業發佈，確保有潛力向全球人士廣泛供應。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.adagiotx.com 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(「PSLRA」) 所定義的「前瞻性陳述」。例如「預期」、「相信」、「期望」、「打算」、「預測」及「未來」或類似表達等詞語旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於 ADG20 臨床前研究和臨床試驗的時間、進展和結果等陳述，包括未來計劃更新的時間、研究或試驗及相關準備工作的啟動、修改和完成、提供試驗結果的時期及我們的研發計劃；評估 ADG20 對 Omicron 變種的活性及 ADG20 作為 2019 冠狀病毒病預防和治療選擇潛力的額外和持續分析；我們的候選產品對患者的風險／效益概況；以及我們是否具備充足的現金、現金等價物和有價證券。我們實際上可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中或暗示的結果產生重大差異，包括但不限於 2019 冠狀病毒病疫情對我們業務、臨床試驗和財務狀況的影響、臨床前研究或臨床試驗中觀察到的意外安全性或療效數據、臨床試驗中心啟用或納入率低於預期、預期或現有競爭的變化、監管環境的變化，以及監管批准流程的不確定性和時間。可能導致我們的實際結果與本新聞稿所載前瞻性陳述所描述或暗示的結果產生重大差異的其他因素，已載於 Adagio 在截至 2021 年 9 月 30 日止季度的 10-Q 表格季度報告和 Adagio 未來將向 SEC 提交報告中「風險因素」標題。這種風險可能會因 2019 冠狀病毒病疫情的影響而擴大。本新聞稿中包含的前瞻性陳述截至目前為止，除非適用法律要求，否則 Adagio 不承擔更新此類資訊的義務。