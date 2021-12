Euronet Worldwide, Inc. menggunakan Teknologi Pembayaran REN dalam Kolaborasi dengan Jalin untuk Memodernisasi Sistem Pembayaran Badan Usaha Jaringan Perbankan Milik Negara Terbesar di Indonesia

Sistem baru dukungan REN untuk mengelola pertumbuhan pembayaran digital di kawasan dan potensi miliaran transaksi tahunan dari ATM, terminal titik penjualan, dan pembayaran kode QR

December 14, 2021 14:14 ET | Source: Euronet Worldwide, Inc. Euronet Worldwide, Inc.

Leawood, Kansas, UNITED STATES