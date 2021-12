Converge Technology Solutions Corp. obtient le statut de partenaire platine auprès d'HPE

TORONTO et GATINEAU, Québec, 14 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. («Converge» ou la «Société») (TSX :CTS) (FSE :0ZB) (OTCQX :CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer l'obtention du statut de partenaire platine auprès d'HPE.



Converge a obtenu le plus haut niveau de partenariat dans le cadre du programme Partner Ready de HPE grâce à sa capacité à répondre aux exigences en matière de spécialisations, de certifications commerciales et techniques, de compétences et de revenus. À ce niveau de partenariat, Converge sera également reconnu comme un partenaire platine sur le portail HPE Partner Ready et son outil Trouver un partenaire.

« Nous sommes ravis de voir Converge Technology Solutions accéder au statut platine au moment où nous accélérons notre leadership sur le marché grâce à la plateforme « edge-to-cloud » de HPE Greenlake et à notre portefeuille et nos partenariats intégrés uniques, déclare la vice-présidente des canaux et de l'écosystème pour l'Amérique du Nord pour HPE, Leslie Maher. HPE est au centre de mégatendances fascinantes qui suscitent de nouvelles attentes chez les clients et offrent de nouvelles possibilités de croissance rentable. Nous nous réjouissons de travailler avec Converge au cours de l'année à venir afin de répondre aux attentes de nos clients communs et de les dépasser. »

« L'obtention du statut de partenaire platine de HPE est une réalisation stimulante pour Converge, car il reconnaît notre profond engagement envers HPE et notre expertise unique en matière d'infrastructure infonuagique et numérique, affirme le chef de la direction de Converge, Shaun Maine. Converge Technology Solutions est un partenaire d'HPE depuis longtemps et nous sommes impatients de continuer à développer nos capacités en aidant nos clients à déployer des solutions « edge-to-cloud » d'HPE qui accélèrent la transformation numérique. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d’infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d’experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com .

Renseignements :

Converge Technology Solutions Corp.

Courriel : investors@convergetp.com

Téléphone : 416 360-1495