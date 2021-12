長榮航空與Points International合作優化購買哩程平台

無限萬哩遊Infinity MileageLands會員在 2022 年 1 月 13 日前購買哩程,可獲得高達 65%*的額外獎勵哩數

December 14, 2021 19:00 ET | Source: Points International, Ltd. Points International, Ltd.

Toronto, Ontario, CANADA