長榮航空與Points International合作優化購買哩程平台

多倫多, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 對於希望搶先計畫下一次旅行的長榮航空忠實顧客來說，這絕對是個好消息。現在至 2022 年 1 月 13 日，長榮航空的 無限萬哩遊Infinity MileageLands 會員使用 Purchase Miles 購買哩數可以獲得高達 65% 的額外獎勵哩數。



這項限時推廣活動是為熱愛旅遊的人士提供的完美禮物，旨在慶祝全新增強會員禮遇而推出，並與全球商務忠誠度領導者 Points (NASDAQ: PCOM) (TSX: PTS) 合作推出。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「雖然COVID-19改變了原本的旅遊方式，但長榮航空一直致力於發展更優質的服務，為我們的旅客及無限萬哩遊 Infinity MileageLands 會員提供更安心、舒適、愉快的飛行體驗。我們積極為疫情後航空市場做好準備，藉由Points提供的多功能平台，讓我們的會員可以輕鬆購買哩程數，提前安排下次的夢想旅程。我們期待此次合作的成功，並樂見未來更多與Points合作的機會」。

透過 Purchase Miles，會員現在每曆年最多可買150,000哩，哩程數可兌換長榮/立榮航空國際線酬賓機票及升等服務，亦可適用於兌換星空聯盟酬賓機票及升等服務，讓會員哩程運用更多元！

Points 行政總裁 Rob MacLean 就此消息評論說：「我們非常高興與長榮航空合作，幫助他們的忠實顧客在計畫下一次旅行時享受更多的便利和價值。透過 Purchase Miles，會員可以確保他們的餘額為下一次飛行獎勵做好準備。另外，如果他們現在就利用這項服務，他們將受益於額外的獎勵哩數；讓假期計畫變得更容易，可以更快出發。」

如欲了解積分如何幫助忠誠度計畫釋放其全部潛力的更多資訊，請瀏覽 Points.com。

關於長榮航空

長榮航空 (EVA Air) 現為星空聯盟成員，亦是全球 11 個SKYTRAX 評級五星級航空公司之一。由 SKYTRAX 評選為全球十大最佳航空公司第七名，在「全球最佳經濟艙機上餐飲」、「全球最佳客艙清潔」、「全球最佳商務艙」、「全球最佳機場服務」等獎項獲得前 10 名殊榮。在 Condé Nast Traveler的讀者大獎(Readers’ Choice Award)中由讀者評選為全球十大航空公司第七名及Travel+Leisure讀者投票中獲得全球最佳國際線航空公司第三名。全球知名TripAdvisor之Travelers’ Choice獲得「全球十大最佳航空公司」第三名，並在其航空公司旅客選擇獎中的另外四個類別獲得亮麗成績。同時還被AirlineRatings.com 評選為 2021 年全球最佳航空公司的「Best of the Best」、「全球二十大最安全航空公司–第六名」和「全球前二十防疫最佳的航空公司」。

長榮航空成立於 1989 年，是台灣第一家民營國際航空公司。是長榮集團旗下主要公司之一。擁有 80 多架波音和空中巴士客機隊，帶旅客飛往亞洲、大洋洲、歐洲和北美 60 多個目的地，包括芝加哥、休士頓、洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖、多倫多和溫哥華等地。 想要了解更多有關於長榮航空的飛航地點、班機時刻表、相關服務或預訂和購買機票的旅客可至長榮航空官網 www.evaair.com查詢。

關於 Points International

Points (TSX: PTS) (NASDAQ: PCOM) 是值得信賴的世界領先忠誠計畫合作夥伴，利用獨特的忠誠度商務平台來建立、支援和發展網絡，讓會員可以獲得和使用他們最喜歡的忠誠度貨幣的方式。我們的平台結合了洞察力、技術和資源，使全球近 60 個獎勵計畫的忠誠度貨幣流動更簡單、更智能。Points 成立於 2000 年，總部位於多倫多，團隊遍佈全球。

如欲了解更多詳情，請瀏覽： Points.com。

POINTS 聯絡方式

Points 傳媒關係

Rachel Goldrick

pr@points.com

*受條款及細則約束，最大購買上限為 150,000 英里。請參閱長榮航空全球網站 Purchase Miles 以了解更多資訊。

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