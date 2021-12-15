长荣航空与Points International合作优化购买哩程平台

多伦多, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 对于希望抢先计划下一次旅行的长荣航空忠实顾客来说，这绝对是个好消息。现在至2022年1月13日，长荣航空的无限万哩游Infinity MileageLands 会员使用Purchase Miles 购买哩数可以获得高达65%的额外奖励哩数。
这项限时推广活动是为热爱旅游的人士提供的完美礼物，旨在庆祝全新增强会员礼遇而推出，并与全球商务忠诚度领导者Points （NASDAQ： PCOM） （TSX： PTS） 合作推出。
长荣航空总经理孙嘉明表示：「虽然COVID-19改变了原本的旅游方式，但长荣航空一直致力于发展更优质的服务，为我们的旅客及无限万哩游 Infinity MileageLands 会员提供更安心、舒适、愉快的飞行体验。我们积极为疫情后航空市场做好准备，藉由Points提供的多功能平台，让我们的会员可以轻松购买哩程数，提前安排下次的梦想旅程。我们期待此次合作的成功，并乐见未来更多与Points合作的机会」。
透过Purchase Miles，会员现在每历年最多可买150,000哩，哩程数可兑换长荣/立荣航空国际线酬宾机票及升等服务，亦可适用于兑换星空联盟酬宾机票及升等服务，让会员哩程运用更多元！
Points行政总裁Rob MacLean 就此消息评论说：「我们非常高兴与长荣航空合作，帮助他们的忠实顾客在计划下一次旅行时享受更多的便利和价值。 透过 Purchase Miles，会员可以确保他们的余额为下一次飞行奖励做好准备。 另外，如果他们现在就利用这项服务，他们将受益于额外的奖励哩数;让假期计划变得更容易，可以更快出发。」
如欲了解积分如何帮助忠诚度计划释放其全部潜力的更多信息，请浏览 Points.com。
关于长荣航空
长荣航空 (EVA Air) 现为星空联盟成员，亦是全球 11 个SKYTRAX 评级五星级航空公司之一。由 SKYTRAX 评选为全球十大最佳航空公司第七名，在「全球最佳经济舱机上餐饮」、「全球最佳客舱清洁」、「全球最佳商务舱」、「全球最佳机场服务」等奖项获得前 10 名殊荣。在 Condé Nast Traveler的读者大奖(Readers’ Choice Award)中由读者评选为全球十大航空公司第七名及Travel+Leisure读者投票中获得全球最佳国际线航空公司第三名。全球知名TripAdvisor之Travelers’ Choice获得「全球十大最佳航空公司」第三名，并在其航空公司旅客选择奖中的另外四个类别获得亮丽成绩。同时还被AirlineRatings.com评选为 2021 年全球最佳航空公司的「Best of the Best」、「全球二十大最安全航空公司–第六名」和「全球前二十防疫最佳的航空公司」。
长荣航空成立于 1989 年，是台湾第一家民营国际航空公司。是长荣集团旗下主要公司之一。拥有 80 多架波音和空中巴士客机队，带旅客飞往亚洲、大洋洲、欧洲和北美 60 多个目的地，包括芝加哥、休斯敦、洛杉矶、纽约、旧金山、西雅图、多伦多和温哥华等地。 想要了解更多有关于长荣航空的飞航地点、班机时刻表、相关服务或预订和购买机票的旅客可至长荣航空官网 www.evaair.com查询。
关于 Points International
Points （TSX： PTS） （NASDAQ： PCOM） 是值得信赖的世界领先忠诚计划合作伙伴，利用独特的忠诚度商务平台来建立、支持和发展网络，让会员可以获得和使用他们最喜欢的忠诚度货币的方式。 我们的平台结合了洞察力、技术和资源，使全球近60个奖励计划的忠诚度货币流动更简单、更智能。 Points 成立于2000年，总部位于多伦多，团队遍布全球。
如需了解更多详情，请浏览：Points.com。
POINTS 联系方式
Points传媒关系
Rachel Goldrick
| 电邮︰pr@points.com
| 电话︰+1 416 454 7120
*受条款及细则约束，最大购买上限为150,000英哩。 请参阅长荣航空全球网站 Purchase Miles 以了解更多信息。
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