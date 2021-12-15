长荣航空与Points International合作优化购买哩程平台

多伦多, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 对于希望抢先计划下一次旅行的长荣航空忠实顾客来说，这绝对是个好消息。现在至2022年1月13日，长荣航空的无限万哩游Infinity MileageLands 会员使用Purchase Miles 购买哩数可以获得高达65%的额外奖励哩数。



这项限时推广活动是为热爱旅游的人士提供的完美礼物，旨在庆祝全新增强会员礼遇而推出，并与全球商务忠诚度领导者Points （NASDAQ： PCOM） （TSX： PTS） 合作推出。

长荣航空总经理孙嘉明表示：「虽然COVID-19改变了原本的旅游方式，但长荣航空一直致力于发展更优质的服务，为我们的旅客及无限万哩游 Infinity MileageLands 会员提供更安心、舒适、愉快的飞行体验。我们积极为疫情后航空市场做好准备，藉由Points提供的多功能平台，让我们的会员可以轻松购买哩程数，提前安排下次的梦想旅程。我们期待此次合作的成功，并乐见未来更多与Points合作的机会」。

透过Purchase Miles，会员现在每历年最多可买150,000哩，哩程数可兑换长荣/立荣航空国际线酬宾机票及升等服务，亦可适用于兑换星空联盟酬宾机票及升等服务，让会员哩程运用更多元！

Points行政总裁Rob MacLean 就此消息评论说：「我们非常高兴与长荣航空合作，帮助他们的忠实顾客在计划下一次旅行时享受更多的便利和价值。 透过 Purchase Miles，会员可以确保他们的余额为下一次飞行奖励做好准备。 另外，如果他们现在就利用这项服务，他们将受益于额外的奖励哩数;让假期计划变得更容易，可以更快出发。」

如欲了解积分如何帮助忠诚度计划释放其全部潜力的更多信息，请浏览 Points.com。

关于长荣航空

长荣航空 (EVA Air) 现为星空联盟成员，亦是全球 11 个 SKYTRAX 评级 五星级航空公司之一。由 SKYTRAX 评选为全球十大最佳航空公司第七名，在「全球最佳经济舱机上餐饮」、「全球最佳客舱清洁」、「全球最佳商务舱」、「全球最佳机场服务」等奖项获得前 10 名殊荣。在 Condé Nast Traveler 的读者大奖(Readers’ Choice Award)中由读者评选为全球十大航空公司第七名及 Travel+Leisure 读者投票中获得全球最佳国际线航空公司第三名。全球知名 TripAdvisor 之Travelers’ Choice获得「 全球十大最佳航空公司 」第三名，并在其 航空公司旅客选择奖 中的另外四个类别获得亮丽成绩。同时还被 AirlineRatings.com 评选为 2021 年全球最佳航空公司的「 Best of the Best 」、「全球二十大最安全航空公司–第六名」和「全球前二十防疫最佳的航空公司」。

长荣航空成立于 1989 年，是台湾第一家民营国际航空公司。是长荣集团旗下主要公司之一。拥有 80 多架波音和空中巴士客机队，带旅客飞往亚洲、大洋洲、欧洲和北美 60 多个目的地，包括芝加哥、休斯敦、洛杉矶、纽约、旧金山、西雅图、多伦多和温哥华等地。 想要了解更多有关于长荣航空的飞航地点、班机时刻表、相关服务或预订和购买机票的旅客可至长荣航空官网 www.evaair.com 查询。

关于 Points International

Points （TSX： PTS） （NASDAQ： PCOM） 是值得信赖的世界领先忠诚计划合作伙伴，利用独特的忠诚度商务平台来建立、支持和发展网络，让会员可以获得和使用他们最喜欢的忠诚度货币的方式。 我们的平台结合了洞察力、技术和资源，使全球近60个奖励计划的忠诚度货币流动更简单、更智能。 Points 成立于2000年，总部位于多伦多，团队遍布全球。

如需了解更多详情，请浏览： Points.com 。

POINTS 联系方式

Points传媒关系

Rachel Goldrick

| 电邮︰pr@points.com

| 电话︰+1 416 454 7120

*受条款及细则约束，最大购买上限为150,000英哩。 请参阅长荣航空全球网站 Purchase Miles 以了解更多信息。

此公告随附的照片可在下面的网址查看

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