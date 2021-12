長榮航空與 Points 達成多年合作夥伴關係以加強無限萬哩遊 Infinity MileageLands 計畫

新的忠誠度解決方案將增加會員參與度並為長榮航空的忠誠度計畫帶來收益增長

December 14, 2021 19:00 ET | Source: Points International, Ltd. Points International, Ltd.

Toronto, Ontario, CANADA