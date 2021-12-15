長榮航空與 Points 達成多年合作夥伴關係以加強無限萬哩遊 Infinity MileageLands 計畫

多倫多, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 屢獲殊榮的台灣航空公司長榮航空和全球商務忠誠度領導者 Points (Nasdaq: PCOM) (TSX: PTS) 已達成一項新的多年合作協議，推出一系列會員福利，透過無限萬哩遊 Infinity MileageLands 計畫提高顧客參與度並為航空公司創造額外的輔助收入流。



合作始於 2021 年 11 月 11 日，推出了 Purchase Miles ，它利用 Points 的 Buy 解決方案，使顧客能夠購買額外哩數來更快獲得獎勵。2022 年將推出一系列額外的忠誠度解決方案，旨在為會員在累積哩數時提供更多實用性和價值。

長榮航空還利用 Points 行業領先的忠誠度市場推廣專業知識和數據驅動的洞察力，為無限萬哩遊 Infinity MileageLands 會員開發個人化活動，預計將推動該計畫的進一步增長。

長榮航空孫嘉明總經理表示：「長榮航空很高興藉由與Points 和 Collinson 合作，建立多項會員酬賓計畫，讓無限萬哩遊Infinity MileageLands的會員在網路上購物時，也能輕鬆累積哩程數，獲得額外的回饋。長榮航空結合兩位合作夥伴在忠誠度計畫開發上的專業，將會員服務融入日常中，以增加與會員互動的機會，持續優化會員服務」。

作為新合作夥伴關係的一部分，新推出的 EVA Mileage Mall 為無限萬哩遊 Infinity MileageLands會員專屬購物平台，由 Collinson Valuedynamx 提供支援的市場領先盈利平台。顧客可以在網上購買他們喜歡的品牌，並透過與 Points 的忠誠度商務平台整合來賺取額外的哩數，這些哩數會累計至他們的會員帳戶中。



Collinson 亞太區總裁 Todd Handcock 表示：「客戶期望他們的忠誠度計畫與廣泛的日常接觸點直接相關。由 Collinson 的 Valuedynamx 提供支援的 EVA Mileage Mall 能為會員創造無縫的網上購物體驗、加強品牌關係並進一步提高客戶忠誠度來實現這目標。」

Points 行政總裁 Rob MacLean 也對這消息表示歡迎：「我們非常高興與長榮航空首次合作，並延續我們與 Collinson 的長期合作，以幫助發展和提升無限萬哩遊 Infinity MileageLands 計畫的整體價值。透過實施我們的忠誠度解決方案，長榮航空可以創造更多的會員參與機會，同時為 無限萬哩遊Infinity MileageLands 計畫建立新的收入來源。」

Points 亞太區總監 Jeremy Goh 評論道：「我們很高興能夠將長榮航空加入我們在亞太區不斷增長的忠誠度計畫合作夥伴組合中。我們擁有 20 多年的忠誠度經驗和市場推廣專業知識，亦已被證明可以為全球忠誠度計畫帶來收益增長，我們很高興現在為長榮航空實施這些解決方案，幫助他們在疫情後加速復原。」

透過這次新的合作，長榮航空與近 60 個世界上最知名的忠誠度計畫看齊，這些忠誠度計畫已經採用了 Points 一流的忠誠度解決方案。如欲了解積分如何幫助忠誠度計畫釋放其全部潛力的更多資訊，請瀏覽 Points.com 。

關於長榮航空

長榮航空 (EVA Air) 現為星空聯盟成員，亦是全球 11 個 SKYTRAX 評級 五星級航空公司之一。由 SKYTRAX 評選為全球十大最佳航空公司第七名，在「全球最佳經濟艙機上餐飲」、「全球最佳客艙清潔」、「全球最佳商務艙」、「全球最佳機場服務」等獎項獲得前 10 名殊榮。在 Condé Nast Traveler 的讀者大獎(Readers’ Choice Award)中由讀者評選為全球十大航空公司第七名及 Travel+Leisure 讀者投票中獲得全球最佳國際線航空公司第三名。全球知名 TripAdvisor 之Travelers’ Choice獲得「 全球十大最佳航空公司 」第三名，並在其 航空公司旅客選擇獎 中的另外四個類別獲得亮麗成績。同時還被 AirlineRatings.com 評選為 2021 年全球最佳航空公司的「 Best of the Best 」、「全球二十大最安全航空公司–第六名」和「全球前二十防疫最佳的航空公司」。

長榮航空成立於 1989 年，是台灣第一家民營國際航空公司。是長榮集團旗下主要公司之一。擁有 80 多架波音和空中巴士客機隊，帶旅客飛往亞洲、大洋洲、歐洲和北美 60 多個目的地，包括芝加哥、休士頓、洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖、多倫多和溫哥華等地。 想要了解更多有關於長榮航空的飛航地點、班機時刻表、相關服務或預訂和購買機票的旅客可至長榮航空官網 www.evaair.com 行查詢。

關於 Collinson Valuedynamx

Collinson Valuedynamx 幫助旅遊忠誠度計畫、金融機構、商家和零售商透過將他們與合適的合作夥伴聯繫以推動更高的商業增長，同時透過積分賺取和兌換、度身訂造的優惠和廣泛類別的獎勵來激勵顧客消費和參與。

這提供互惠互利的長期關係，改善忠誠度計畫和貨幣參與度，推動金融機構對信用卡的偏好，並增加零售商和商家的銷售額。這些可持續的商務網絡擴大了品牌影響力和知名度，提高客戶計畫的價值和相關性，並增加合作夥伴的錢包份額。

關於 Collinson

Collinson 是提供旅客體驗的全球領導者，包括機場貴賓室使用權、醫療和安全援助以及旅遊醫療服務。Collinson 的旅客體驗包括世界領先的機場貴賓室和體驗計畫、Priority Pass，以及旅遊保險、身份協助、航班延誤、國際健康和旅遊風險管理解決方案。

Collinson Group 在全球 17 個地點擁有 2,000 多名員工，所有員工都致力提供廣泛的旅客體驗，確保全球 5,500 萬人在商務和休閒旅遊時安全、享受福利和舒適。其旅遊醫療和安全援助業務部門在提供國際醫療援助和緊急護理方面擁有超過 55 年的經驗，包括應對伊波拉、寨卡病毒和冠狀病毒等流行病。僅過去一年，Collinson Group 就回應了 95,000 多個緊急召喚，管理了 40,000 多個醫療案例，並在其服務的 170 個國家／地區進行了 3,000 多次航空醫療護送。我們的合作客戶包括：美國運通、國泰航空、CBA、萬事達卡、銀聯和 Visa。

關於 Points International

Points (TSX: PTS) (NASDAQ: PCOM) 是值得信賴的世界領先忠誠計畫合作夥伴，利用獨特的忠誠度商務平台來建立、支援和發展網絡，讓會員可以獲得和使用他們最喜歡的忠誠度貨幣的方式。我們的平台結合了洞察力、技術和資源，使全球近 60 個獎勵計畫的忠誠度貨幣流動更簡單、更智能。Points 成立於 2000 年，總部位於多倫多，團隊遍佈全球。

如欲了解更多詳情，請瀏覽： Points.com 。

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