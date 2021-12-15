长荣航空与Points达成多年合作伙伴关系以加强无限万哩游 Infinity MileageLands 计划

多伦多, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 屡获殊荣的台湾航空公司长荣航空和全球商务忠诚度领导者 Points （Nasdaq： PCOM） （TSX： PTS） 已达成一项新的多年合作协议，推出一系列会员福利，透过无限万哩游 Infinity MileageLands 计划提高顾客参与度并为航空公司创造额外的辅助收入流。



合作始于2021年11月11日，推出了 Purchase Miles， 它利用Points的Buy解决方案，使顾客能够购买额外哩数来更快获得奖励。 2022 年将推出一系列额外的忠诚度解决方案，旨在为会员在累积哩数时提供更多实用性和价值。

长荣航空还利用Points 行业领先的忠诚度市场推广专业知识和数据驱动的洞察力，为无限万哩游 Infinity MileageLands 会员开发个性化活动，预计将推动该计划的进一步增长。

长荣航空孙嘉明总经理表示：「长荣航空很高兴藉由与Points 和 Collinson 合作，建立多项会员酬宾计画，让无限万哩游Infinity MileageLands的会员在网路上购物时， 也能轻松累积哩程数，获得额外的回馈。 长荣航空结合两位合作伙伴在忠诚度计划开发上的专业，将会员服务融入日常中，以增加与会员互动的机会，持续优化会员服务"。

作为新合作伙伴关系的一部分，新推出的 EVA Mileage Mall 为无限万哩游Infinity MileageLands会员专属购物平台 ，由 Collinson Valuedynamx 提供支持的市场领先盈利平台。 顾客可以在网上购买他们喜欢的品牌，并通过与Points的忠诚度商务平台整合来赚取额外的哩数，这些哩数会累计至他们的会员账户中。



Collinson 亚太区总裁Todd Handcock表示：「客户期望他们的忠诚度计划与广泛的日常接触点直接相关。 由Collinson 的 Valuedynamx 提供支持的 EVA Mileage Mall 能为会员创造无缝的网上购物体验、加强品牌关系并进一步提高客户忠诚度来实现这目标。 」

Points行政总裁Rob MacLean 也对这消息表示欢迎：「我们非常高兴与长荣航空首次合作，并延续我们与 Collinson 的长期合作，以帮助发展和提升无限万哩游 Infinity MileageLands 计划的整体价值。 透过实施我们的忠诚度解决方案，长荣航空可以创造更多的会员参与机会，同时为无限万哩游Infinity MileageLands 计划建立新的收入来源。 」

Points亚太区总监 Jeremy Goh 评论道：「我们很高兴能够将长荣航空加入我们在亚太区不断增长的忠诚度计划合作伙伴组合中。 我们拥有20多年的忠诚度经验和市场推广专业知识，亦已被证明可以为全球忠诚度计划带来收益增长，我们很高兴现在为长荣航空实施这些解决方案，帮助他们在疫情后加速复原。 」

透过这次新的合作，长荣航空与近60个世界上最知名的忠诚度计划看齐，这些忠诚度计划已经采用了 Points 一流的忠诚度解决方案。 如欲了解积分如何帮助忠诚度计划释放其全部潜力的更多信息，请浏览 Points.com 。

关于长荣航空

长荣航空 (EVA Air) 现为星空联盟成员，亦是全球 11 个SKYTRAX 评级五星级航空公司之一。由 SKYTRAX 评选为全球十大最佳航空公司第七名，在「全球最佳经济舱机上餐饮」、「全球最佳客舱清洁」、「全球最佳商务舱」、「全球最佳机场服务」等奖项获得前 10 名殊荣。在 Condé Nast Traveler的读者大奖(Readers’ Choice Award)中由读者评选为全球十大航空公司第七名及Travel+Leisure读者投票中获得全球最佳国际线航空公司第三名。全球知名TripAdvisor之Travelers’ Choice获得「全球十大最佳航空公司」第三名，并在其航空公司旅客选择奖中的另外四个类别获得亮丽成绩。同时还被AirlineRatings.com 评选为 2021 年全球最佳航空公司的「Best of the Best」、「全球二十大最安全航空公司–第六名」和「全球前二十防疫最佳的航空公司」。

长荣航空成立于 1989 年，是台湾第一家民营国际航空公司。是长荣集团旗下主要公司之一。拥有 80 多架波音和空中巴士客机队，带旅客飞往亚洲、大洋洲、欧洲和北美 60 多个目的地，包括芝加哥、休斯敦、洛杉矶、纽约、旧金山、西雅图、多伦多和温哥华等地。 想要了解更多有关于长荣航空的飞航地点、班机时刻表、相关服务或预订和购买机票的旅客可至长荣航空官网 www.evaair.com查询。

关于 Collinson Valuedynamx

Collinson Valuedynamx 帮助旅游忠诚度计划、金融机构、商家和零售商通过将他们与合适的合作伙伴联系以推动更高的商业增长，同时通过积分赚取和兑换、度身订造的优惠和广泛类别的奖励来激励顾客消费和参与。 这提供互惠互利的长期关系，改善忠诚度计划和货币参与度，推动金融机构对信用卡的偏好，并增加零售商和商家的销售额。 这些可持续的商务网络扩大了品牌影响力和知名度，提高客户计划的价值和相关性，并增加合作伙伴的钱包份额。

关于 Collinson

Collinson是提供旅客体验的全球领导者，包括机场贵宾室使用权、医疗和安全援助以及旅游医疗服务。 Collinson 的旅客体验包括世界领先的机场贵宾室和体验计划、Priority Pass，以及旅游保险、身份协助、航班延误、国际健康和旅游风险管理解决方案。

Collinson Group在全球17个地点拥有2,000多名员工，所有员工都致力提供广泛的旅客体验，确保全球5,500万人在商务和休闲旅游时安全、享受福利和舒适。 其旅游医疗和安全援助业务部门在提供国际医疗援助和紧急护理方面拥有超过55年的经验，包括应对埃博拉、寨卡病毒和冠状病毒等流行病。 仅过去一年，Collinson Group就回应了 95,000 多个紧急召唤，管理了 40,000 多个医疗案例，并在其服务的 170 个国家/地区进行了 3,000 多次航空医疗护送。 我们的合作客户包括：美国运通、国泰航空、CBA、万事达卡、银联和Visa。

关于 Points International

Points （TSX： PTS） （NASDAQ： PCOM） 是值得信赖的世界领先忠诚计划合作伙伴，利用独特的忠诚度商务平台来建立、支持和发展网络，让会员可以获得和使用他们最喜欢的忠诚度货币的方式。 我们的平台结合了洞察力、技术和资源，使全球近60个奖励计划的忠诚度货币流动更简单、更智能。 Points 成立于2000年，总部位于多伦多，团队遍布全球。

如需了解更多详情，请浏览： Points.com 。

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