EVA Air dan Points mengadakan kemitraan multitahun untuk menyempurnakan program Infinity MileageLands

Solusi loyalitas baru akan meningkatkan pelibatan anggota dan mendongkrak peningkatan pendapatan untuk program loyalitas EVA Air

December 14, 2021 19:00 ET | Source: Points International, Ltd. Points International, Ltd.

Toronto, Ontario, CANADA