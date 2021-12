LHV UK Limitedi juhtkonna liikmeks saab Paul Horner

English Estonian

4. jaanuarist 2022 asub AS-i LHV Group tütarettevõtte LHV UK Limited juhtorgani (Board of Directors) liikmeks Paul Horner, kellest saab juhtorgani esimene sõltumatu mittejuhtiv liige (Independent Non-Executive Director). Ühtlasi saab Paul Horner LHV UK Limitedi riskikomitee esimeheks ning auditikomitee ja nomineerimiskomitee liikmeks.

Paul Horner on sündinud 1962. aastal. Ta lõpetas magistriõppe cum laude Oxfordi ülikoolis 1983. aastal ning kuulub Ühendkuningriigi pankurite eriala instituudi liikmete hulka. Paul Horneril on laialdased kogemused jae-, kommerts-, investeerimis- ja privaatpanganduse üld- ja riskijuhtimise alal ning seda erinevatel rahvusvahelistel turgudel.

1988. aastal asus ta tööle Barclays panka, kus tegutses mitmetel juhtivatel ja riskijuhtimise ametikohtadel. 2003. aastal liitus ta Royal Bank of Scotland grupiga ning töötas seal tegev- ja valdkonnajuhina mitmetes kõrgema tasandi rollides kuni 2019. aasta juunini.



Aastatel 2016–2017 oli ta Coutts International tegevjuht Zürichis ja 2018. aastal riskijuht Ulster Bankis Dublinis. Aastatel 2018-2021 kuulus ta mittejuhtiva liikmena Coutts & Co Limited juhtkonda Zürichis. Alates 2019. aastast tänaseni kuulub Paul Horner aseesimehena ja sõltumatu mittejuhtiva liikmena Arion Banki juhtorganisse Reykjavikis ning 2020. aastast kuni tänaseni sõltumatu mittejuhtiva liikmena ja riskikomitee esimehena Allied Irishi Banki (UK) juhtorganisse.



Paul Hornerile ja temaga seotud isikutele ei kuulu AS-i LHV Group aktsiaid.



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 650 inimese. LHV pangateenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 316 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 138 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 142 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.



Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee