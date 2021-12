English French

Amundi : Cotation en bourse de SBI Funds Management

Paris, le 15 décembre 2021

Après avoir étudié la proposition de State Bank of India (SBI) d’explorer la possibilité d’une introduction en bourse de SBI Funds Management Private Limited (SBI FMPL), Amundi annonce son soutien à cette initiative et son intention de céder environ 4% du capital de SBI FMPL dans le cadre de cette introduction en bourse.

Cette cotation devrait être réalisée en 2022 à la bourse indienne, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de marché.

SBI FMPL est actuellement détenue par SBI (62,6%), Amundi (36,8%) et les collaborateurs (0,6 %).

Important information

Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne sauraient être considéré, en aucun cas, comme une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêts aux fins d’une offre au public. Le présent communiqué de presse et son contenu ne sont pas destinés à constituer une « offer letter », un « offering circular », un « offering document », un « information memorandum », une « private placement offer cum application letter », un « draft red herring prospectus », un « red herring prospectus » une « invitation », « advertisment » ou « prospectus » (tels que définis dans le Indian Companies Act 2013, telle que modifié, ainsi que les règles, règlements, notifications, directives et clarifications qui en découlent, les règlements du Securities and Exchange Board Of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) de 2018, tels que modifiés, et toute autre loi applicable en Inde). Ce document n'est pas destiné à être une publicité et ne constitue pas ou ne fait pas partie de, et ne doit pas être interprété comme, une offre ou une invitation ou une sollicitation d'une offre, de la part du public ou de toute catégorie d'investisseurs, de souscrire ou d'acheter des titres, et ni ce communiqué de presse ni aucune des informations contenue dans ce document ne doit constituer la base de ou être invoqué en relation avec ou agir comme une incitation à conclure un contrat ou un engagement quelconque. Ce communiqué de presse n'exprime pas, et ne doit pas être interprété comme exprimant, une opinion ou un conseil ou une recommandation concernant un investissement dans des titres. Aucune communication ni aucune information relative à la transaction envisagée ou à SBI FM, SBI ou Amundi ne peut être distribuée au public dans toute juridiction où un enregistrement ou une approbation est requis.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique. Les actions objet de l’introduction en bourse envisagée ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. SBI FM, SBI et Amundi n’ont pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d’Amérique ni d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d’Amérique.

***

A propos d’ Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 800 milliards d’euros d’encours3.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contact presse :

Natacha Andermahr

Tél. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr-sharp@amundi.com

Contacts investisseurs :

Anthony Mellor

Tél. +33 1 76 32 17 16

anthony.mellor@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tél. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

A propos de SBI FM PL (SBI Funds Management Private Limited)

SBI Funds Management Private Limited (SBIFMPL) est une coentreprise entre State Bank of India (SBI), la plus grande banque indienne, et Amundi, le premier gestionnaire d’actifs européen. SBIFMPL propose à ses clients en Inde et dans le monde (grâce aux réseaux d’Amundi) une gamme complète d’offres, de classes d’actifs et d’expertises de gestion : fonds d’investissement, gestion de portefeuille discrétionnaire, fonds offshore et fonds alternatifs (AIFs).

SBIFMPL est le premier gestionnaire d’actifs en Inde, avec plus de de 165 milliards d’euros (environ 191 milliards de dollars US) d’actifs sous gestion au 30 septembre 2021, en fonds ouverts, services de gestion discrétionnaire, fonds offshore et AIFs.

SBIFMPL a été le premier gestionnaire de fonds à signer le code de conduite des gestionnaires d’actifs du CFA Institute, et est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations unies en Inde. SBIFMPL se conforme au Global Investment Performance Standards (GIPS®). Pour accéder à un document de conformité avec les standards GIPS et/ou la liste des produits de la société : https://www.sbimf.com/en-us/composite-performance-reporting.

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2020

2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

3 Données Amundi au 30/09/2021

Pièce jointe