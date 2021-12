Next Games Oyj: Next Games on allekirjoittanut jopa 16,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin yhteistyösopimuksen mobiilipelin kehittämisestä

English Finnish

SISÄPIIRITIETO

NEXT GAMES OYJ | YHTIÖTIEDOTE | 15.12.2021 KLO 09.35

Next Games on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen mobiilipelin kehittämisestä merkittävän, globaalin mediayhtiön kanssa. Sopimuksen yhteenlaskettu arvo on enintään 16,5 miljoonaa yhdysvaltain dollaria, joka maksetaan Next Gamesille viiden vuoden aikana alkaen vuodesta 2021.

Teemu Huuhtanen, toimitusjohtaja, Next Games: “Kumppanuus on looginen jatkumo Next Gamesin strategialle keskittyä rakentamaan pitkän tähtäimen strategisia kumppanuuksia, sekä vahvistamaan yhtiön portfoliota ja asemaa erilaisin sopimusrakentein. Peli kehitetään ja sitä operoidaan Next Gamesin omalla teknologia-alustalla. Next Games pitää pelin immateriaalioikeudet.”

Lisätietoja:

Saara Bergström

Viestintäjohtaja

+358 (0) 50 483 3896

investors@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, tel. +358 (0) 50 520 4098

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin.www.nextgames.com/fi