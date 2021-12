Press Release

Søborg, 15. december 2021

IVM ordre i USA

FastPassCorp har vundet en ny ordre på IVM i USA





En af FastPassCorp’s store kunder i USA har valgt at anvende det nye modul: Identity Verification Manager (IVM), som et øget sikkerhedslag til deres service desk.

Med cirka 15.000 ansatte tilhører kunden FastPassCorp’s målgruppe. Kunden kræver anonymitet på grund af den sikkerhedsmæssige anvendelse af FastPass.

Kunden erkendte udfordringerne med at verificere brugere, der ringer til service desken for at få hjælp -herunder hjælp til nyt password. Efter en intern test af IVM besluttede kunden at købe IVM.

Ordren bekræfter værdien af IVM i de rigtige sikkerhedsorienterede miljøer, og illustrerer også potentialet i USA.

De økonomiske detaljer offentliggøres ikke. Ordren ændrer ikke på selskabets udmeldte forventninger til 2021.





