Edenred et sunday s'associent pour développer le paiement à table au restaurant en France

Edenred, leader mondial et français des solutions de paiements fléchés (comme Ticket Restaurant®, Ticket Mobilité, Kadéos et Télétravail Edenred), s’associe avec sunday, le moyen de paiement au restaurant le plus rapide du monde, grâce à un simple QR code posé sur la table. Ce partenariat permet aux utilisateurs de la carte Ticket Restaurant® Edenred de régler leur addition en moins de 10 secondes à la fin de leur déjeuner, sans même attendre le serveur.

En s’associant, Edenred et sunday franchissent une nouvelle étape dans la digitalisation de la pause-déjeuner et offrent aux utilisateurs français de la carte Ticket Restaurant® Edenred une solution de paiement innovante, parfaitement adaptée aux nouveaux modes de consommation en restaurant.

Edenred renforce une fois de plus sa position de leader digital sur le marché des titres-restaurant. Premier acteur à lancer en 2016 le paiement mobile avec Apple Pay, puis dès 2018 à permettre à ses utilisateurs de se faire livrer leur repas grâce au paiement par API sur plus de 70 plateformes partenaires, Edenred compte plus d’1,5 million de cartes Ticket Restaurant® actives en France, accessibles via la super app’ My Edenred.

En effet, Edenred est le pionnier de la digitalisation du secteur des avantages aux salariés en France. Au total, plus de 7 millions de salariés français disposent aujourd’hui de solutions digitales Edenred en France et ont ainsi accès à la super app’ MyEdenred leur permettant de profiter d’une expérience unique autour des solutions Ticket Restaurant®, Ticket Mobilité, Kadéos ou encore Télétravail Edenred.

Un mode de paiement sans-contact, simple et rapide pour régler l’addition à table

Ticket Restaurant® Edenred adopte les nouveaux (QR) codes

La crise sanitaire a accéléré les usages digitaux autour de la pause-déjeuner et popularisé l’usage du QR code sur les tables de restaurant pour consulter le menu. Avec sunday, cette technologie peut désormais être utilisée pour régler son repas en quelques secondes, directement via son smartphone.

sunday permettra notamment aux utilisateurs de la carte Ticket Restaurant® Edenred d’obtenir l’addition sans attendre qu’un serveur l’apporte à table, de partager la note entre plusieurs consommateurs, ou encore de laisser un pourboire et de régler de façon 100% digitale.

Patrick Langlois, Directeur général France d’Edenred, déclare : « Je suis très heureux de ce nouveau partenariat, qui conforte notre leadership digital sur le marché des titres-restaurant. Edenred est le premier acteur en France à proposer une offre complète de solutions de paiement pour accompagner les nouvelles habitudes de consommation des salariés, qu’ils déjeunent au bureau, à la maison ou au restaurant. De la carte au paiement mobile, en passant par la livraison de repas et désormais au paiement par QR code à table avec sunday, nous n’avons de cesse d’innover pour offrir une expérience utilisateur optimale à nos clients. Tous ces services sont désormais intégrés à la super app’ MyEdenred, qui regroupe l’ensemble de nos solutions d’avantages aux salariés sur une seule et même plateforme pour accompagner nos utilisateurs tout au long de leur journée. »

Nicolas Martin-Bouyer, Directeur général France de sunday, déclare : « Nous associer à Edenred constitue une nouvelle étape dans le développement de sunday et du paiement à table. Nous souhaitons rendre sunday disponible pour le plus grand nombre et Edenred est le leader mondial digital de la pause-déjeuner et compte plus d’1,5 million de cartes Ticket Restaurant® actives en France. Notre partenariat permettra de répondre à l’attrait croissant des consommateurs et des restaurateurs pour le paiement par QR code, directement à table. »

Un gain de temps précieux pour les restaurateurs

Pour les restaurateurs, la solution permet à la fois de s’adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles contraintes issus de la crise sanitaire comme le sans-contact, mais aussi de gagner du temps – en moyenne 15 minutes par table – avant de prendre les commandes et au moment de l’addition. Les pourboires sont également plus généreux dans l’application (+40% en moyenne) et le panier moyen des utilisateurs est 12% plus élevé que celui des consommateurs habituels.

Payer son déjeuner avec Ticket Restaurant® Edenred et Sunday en quelques secondes

Arrivé au restaurant, il suffit de scanner le QR code sur la table pour accéder au menu

et en fin de repas, à l’interface de paiement de l’addition. Il est alors possible de vérifier la note, de partager l’addition et de régler directement sur la plateforme Sunday via son compte Ticket Restaurant® Edenred, relié à la super app’ MyEdenred. Un reçu est envoyé à l’utilisateur pour confirmer le paiement.

