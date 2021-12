Valoe ja Simoldes Plásticos allekirjoittivat yhteistyösopimuksen merkittävälle eurooppalaiselle autovalmistajalle toimitettavan, auton aurinkosähkökaton suunnittelusta ja tuotannosta

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 15.12.2021 klo 09. 55

Valoe Oyj (”Valoe”) ja portugalilainen Simoldes Plásticos S.A. (”Simoldes”) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen merkittävälle eurooppalaiselle autovalmistajalle toimitettavan aurinkosähköistetyn autonkaton suunnittelusta, kehittämisestä, prototyypistä ja tuotannosta.

Yhteistyöhankkkeen ensimmäinen vaihe pitää sisällään aurinkosähköistetyn autonkaton suunnittelun, kehittämisen ja prototyypin. Ensimmäinen vaihe on arvoltaan noin 40.000 euroa, ja se alkaa välittömästi. Simoldes on arvioinut toimittavansa vuosittain aurinkosähkökattoja 176.000 ajoneuvoon tuotteen ollessa massatuotannossa.

Valoen ja Simoldesin yhteisen kehityshankkeen tavoitteena on toteuttaa tiettyyn automalliin suunniteltu aurinkosähkökatto prototyypistä massatuotantoon. Edellyttäen, että ensimmäinen vaihe saadaan onnistuneesti päätökseen, osapuolet aikovat jatkaa ajoneuvoihin integroitujen aurinkosähkömoduulien valmistusta ja toimittamista sekä niihin liittyvää teknologiasiirtoa.

Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja: “On hienoa nähdä, että tunnetut auto- ja OEM-valmistajat huomaavat integroitujen aurinkosähkökomponenttien arvon ajoneuvojen suunnittelussa. Valoe uskoo, että sen taustajohdinteknologia ja IBC-kennot ovat syynä siihen, että Simoldesin kaltainen kokenut ja merkittävä OEM-valmistaja valitsi meidät teknologiatoimittajakseen.”



Antonio da Silva Rodrigues, Simoldes Plásticos S.A.:n hallituksen puheenjohtaja: ”Simoldes on ylpeä voidessaan investoida kestävään liikkumiseen. Olemme iloisia saadessamme työskennellä Valoen kanssa yhteisessä ponnistelussa uudenlaisen aurinkosähkökaton luomiseksi ja vastata tärkeän asiakkaamme toiveisiin. Uskomme, että tällaisen tuotteen kysyntä tulee lähitulevaisuudessa olemaan suuri kaikkien suurten autovalmistajien keskuudessa.”



Simoldes Plásticos S.A. on portugalilainen yritys ja Simoldes Groupin tytäryhtiö. Sillä on 22 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja se on Euroopan suurin muovipuristaja, joka toimittaa muoviruiskumuotteja autoteollisuudelle. Simoldes Groupin pääasiakkaita ovat maailmanlaajuiset autovalmistajat, kuten Renault, Peugeot, Citroën, Opel, Audi, Porsche, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ja SEAT.



Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.



Mikkelissä 15.12.2021

Valoe Oyj

Hallitus

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.