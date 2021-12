Mullen et ARRK, une société allemande d'ingénierie automobile de premier plan, annoncent un partenariat pour le prochain VE multisegment Mullen FIVE

French German

Les sociétés travailleront ensemble sur l'ensemble de la gamme de véhicules électriques de Mullen, à commencer par le VE multisegment Mullen FIVE ARRK, avec plus de 3 500 employés dans le monde entier, affectera jusqu'à 180 ingénieurs pour soutenir le développement des VE de Mullen, garantissant ainsi les objectifs de performance les plus élevés et la conformité réglementaire en matière de sécurité passive, de sécurité active et de bruit, vibrations et robstesse (« NVH »).



BREA, Californie, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Mullen Automotive, Inc . (NASDAQ : MULN ) (« Mullen » ou la « Société »), un constructeur émergent de véhicules électriques (« VE »), annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec ARRK , une société d'ingénierie automobile de premier plan basée à Munich, en Allemagne.

ARRK soutiendra Mullen Automotive en ingénierie assistée par ordinateur (IAO), carrosserie en blanc, batterie, fermetures, intérieur, châssis, et ingénierie thermique et d'infodivertissement. Le soutien initial d'ARRK portera sur le VE multisegment Mullen FIVE, puis se transmettra aux futurs véhicules, y compris un programme de SUV à sept places.

« ARRK est une société d'ingénierie automobile de premier plan avec une empreinte mondiale, notamment grâce à sa colloboration avec certains des constructeurs automobiles les plus respectés, tels que les marques BMW, VW et Mercedes-Benz. Leur expertise en ingénierie automobile sera un élément clé pour nous afin d'atteindre notre calendrier de production pour le FIVE et au-delà », a déclaré David Michery, PDG de Mullen Automotive.

« Soutenir le développement technique du véhicule Mullen FIVE pour l'IAO mondiale, le développement de la carrosserie avec fermetures, boîtier de batterie haute tension, intérieur, châssis, gestion thermique et infodivertissement pour la prochaine période de 3 ans sera un grand défi pour nous chez ARRK », a déclaré Florian Gerber, vice-président du développement pour la carrosserie, la batterie haute tension, l'intérieur et l'extérieur, ainsi que les composites chez ARRK. « Nous sommes très heureux de cette coopération et sommes impatients de façonner l'avenir de la voiture électrique avec Mullen. »

À propos de Mullen

Mullen est une société automobile basée en Californie du Sud qui possède et collabore avec plusieurs entreprises synergiques travaillant vers l'objectif unifié de créer des solutions énergétiques propres et évolutives. Mullen a évolué au cours des dix dernières années en phase avec les consommateurs et les tendances technologiques. Aujourd'hui, la société travaille avec diligence pour fournir des options de véhicules électriques passionnantes entièrement construites aux États-Unis et conçues pour s'intégrer parfaitement à la vie des consommateurs américains. Mullen s'efforce de rendre les véhicules électriques plus accessibles que jamais en créant un écosystème de bout en bout qui prend en charge tous les aspects de la propriété de véhicules électriques.

À propos d'ARRK

ARRK est un partenaire de développement mondial actif pour l'industrie automobile et de la mobilité, spécialisé dans la prise en charge complète et de bout en bout de l'ensemble du processus de développement de produits, de la phase de conception au développement en séries en passant par la validation et l'intégration système de composants mécaniques et électroniques.

En tant que partenaire fortement orienté client, ARRK peut offrir tous ses services pour préparer un produit à la production en série - du style, de l'ingénierie, du prototypage, et de l'outillage à la production à faible volume.

