Faire grandir ses équipes dans le monde de la Tech

Jamais le secteur du numérique n’a connu un tel dynamisme, ce qui le positionne comme l’un des pans économiques les plus actifs en matière de recrutement et de création d’emplois. Dans ce contexte, tous les acteurs de l’industrie (éditeurs, opérateurs, ESN) investissent des sommes importantes pour faire rayonner leur entreprise, mettre en avant leurs expertises ou diffuser leur marque employeur. Cela se traduit par un marché de plus en plus tendu où les coûts d’acquisition et de rétention des talents n’ont jamais été aussi importants.

Proposer un projet fédérateur pour s’entourer des meilleurs

Une chose parait évidente, la simple notion de salaire n’est plus un driver suffisant pour recruter, notamment les jeunes diplômés qui attendent bien plus qu’un job et un salaire. En ce sens, les notions de projet d’entreprise, de vivre ensemble et de RSE sont des sujets tout aussi importants et structurants tout comme les possibilités d’évolution. Faute de tels éléments, les acteurs de la tech ne seront pas en mesure de se distinguer et de s’entourer de talents motivés et désireux de s’investir à long terme dans leur société.

Miser sur l’environnement de travail

Au-delà des premiers éléments présentés, il faut également faire évoluer sa gouvernance RH pour répondre aux nouvelles attentes des équipes en matière d’organisation du travail. Sur ce point, la crise de la Covid-19 a fait émerger de nouvelles approches comme le télétravail, le travail à distance et en région, l’utilisation de nouvelles plateformes digitales pour collaborer efficacement dans ses projets, etc. Tous ces éléments sont à intégrer et à mettre en avant pour séduire de nouveaux talents.

Donner des perspectives d’évolution à long terme

Être recruté à un poste est une chose, mais y rester durablement en est une autre. En effet, dans le monde vivant de la technologie ou le rythme d’innovation ne cesse d’accélérer, il est fondamental de permettre à ses équipes d’évoluer et non de stagner. Pour ce faire, les acteurs de la tech mettent en place des stratégies volontaristes et pertinentes en matière de formation.

Ce faisant, les talents pourront acquérir en continu de nouvelles compétences, accéder à de nouveaux postes et réellement évoluer au sein de l’entreprise. Cela se traduira par une fidélité et une loyauté des équipes. Il est également important de permettre à ses équipes de participer à des événements pour échanger et intégrer de nouvelles pratiques.

Par Marie d’Aboville, Chief People Officer chez Spikeelabs