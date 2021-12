Võlaõigusliku ostu-müügilepingu sõlmimine

English Estonian

Hepsor AS sidusettevõte Hepsor N170 OÜ ja Lumipood OÜ allkirjastasid 15. detsembril 2021 ligikaudu 1 500 ruutmeetrise äripinna võlaõigusliku ostu-müügilepingu. Tallinnas Priisle 1 valmiva 11-korruselise äri- ja eluhoone esimesel korrusel asuvale äripinnale on sõlmitud rendileping Selver AS-ga. Tehingu maksumus on ligikaudu 2,7 miljonit eurot, mis tasutakse asjaõiguslepingu sõlmimisel.

Hepsor AS omab 25%-st osalust sidusettevõttes Hepsor N170 OÜ.

„Suur huvi Priisle 1 äripinna vastu iseloomustab tänast ärikinnisvaraturgu tervikuna. Otsustasime hea asukoha ja tugeva ankurrentnikuga hoonesse valida parima pikaajalise visiooniga partneri,“ ütles Hepsor AS-i juhatuse liige Henri Laks.

Lumipood OÜ on Lumi Capital OÜ juhitava kaubanduskinnisvarasse investeeriva fondi tütarettevõte. „Priisle 1 äripind on fondi seitsmes sarnane investeering. Meie strateegia on investeerida kliendi jaoks mugavalt kodulähedastesse toidukauplustesse,“ kommenteeris tehingut Lumi Capitali fondijuht Lauri Henno.

Hepsor ja Lumi Capital koostöös LHV pensionifondidega on juba rajanud Tallinnasse Manufaktuuri kvartalisse kaks üürimaja, kus on kokku 127 korterit.

Priisle Kodu on 11-korruseline äri- ja eluhoone arendusprojekt, mis valmib 2022. aasta teises kvartalis. Kokku on hoones 76 korterit, millest on võlaõiguslepingutega müüdud 68.

