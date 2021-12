Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2021

cBrain opjusterer og ser frem mod rekordvækst





København, 16. december 2021





cBrain glæder sig over en fortsat god udvikling i fjerde kvartal. Det gælder både i Danmark og internationalt, hvor både ordreindgang og leverancer ligger pænt i forhold til forventningerne.

I november opjusterede cBrain sine forventninger til omsætningsvækst for året til en omsætningsvækst på 23-25%.

Som følge af den fortsatte gode udvikling i fjerde kvartal, opjusterer cBrain nu yderligere sine forventninger til omsætningsvækst i regnskabsåret 2021 fra 23-25% til 25-27%.

I regnskabsåret 2020 kunne cBrain rapportere sit hidtil bedste år, med en omsætningsvækst på 25% mod en omsætningsvækst på 16% i regnskabsåret 2019.

Med den seneste opjustering, hvor cBrain forventer en omsætningsvækst i regnskabsåret 2021 på 25-27%, står cBrain således overfor den største omsætningsvækst i selskabets historie.

Opjusteringen underbygger, at cBrain er godt på vej til at implementere selskabets internationale vækstplan.

Det bemærkes i den forbindelse, at cBrains vækst udelukkende er baseret på organisk vækst. Det underbygger, at cBrains vækst- og forretningsmodel er både sund og skalerbar.

cBrain formår således fortsat at øge omsætningen uden langsigtede investeringer eller opkøb, idet den øgede omsætningsvækst er finansieret direkte gennem driftsindtjeningen. Det betyder også, at cBrain har et pænt positivt cashflow, samtidig med at cBrains regnskab viser en solid likvid balance uden gældsposter, som måtte være relateret til investeringer i vækst.

cBrain har tidligere udmeldt en forventet indtjening før skat på 14-17%. Den øgede vækst påvirker indtjeningen positivt. cBrain står imidlertid midt i en række større investeringer, bl.a. i relation til nyt domicil og udvidelser i Tyskland. Derfor øges forventningerne til indtjening, men samtidig også til spændet, idet forventninger til indtjening før skat (EBT) nu øges fra 14-17% til 15-19%.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO





















Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

