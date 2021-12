English Finnish Swedish

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 15.12.2021 klo 15.00 (EET)



Nexstim ilmoittaa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tehdyn kroonisen kivun hoidon pilottitutkimuksen tuloksista

Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (jäljempänä ”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että kaikkien viiden potilaan hoidot pilottitutkimuksessa, jossa tutkittiin nopeutetun iTBS-protokollan käyttöä kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa Nexstim NBT® -laitteistolla Helsingin yliopistollisessa sairaalassa, on saatu päätökseen. Kenelläkään potilaista ei ilmennyt vakavia haittavaikutuksia tai havaittu kliinisesti merkitsevää kivunlievitystä.

Pilottitutkimuksessa nopeutetun iTBS-protokollan mahdollista tehokkuutta testattiin viidellä potilaalla, joilla kaikilla oli hoitoresistenttiä kroonista neuropaattista kipua. Potilaat olivat kärsineet kroonisesta neuropaattisesta kivusta vähintään kahden vuoden ajan ja heille oli tehty useita hoitoyrityksiä. Hoitona oli kokeiltu muun muassa perinteistä motoriseen aivokuoreen tai muille aivojen alueille kohdistettua 10 Hz:n transkraniaalista sarjamagneettistimulaatiota (rTMS), jolla ei ollut saavutettu kliinisesti merkitsevää kivunlievitystä.

Nopeutetussa iTBS-hoitoprotokollassa normaalisti yli kahden viikon aikana annettavat stimulaatiohoidot annettiin kolmen päivän aikana.

Nexstimin toimitusjohtaja Mikko Karvinen kommentoi: ”Kiitämme Helsingin yliopistollisen sairaalan ryhmää tämän pilottitutkimuksen toteuttamisesta koronapandemian aiheuttamissa vaikeissa olosuhteissa. Vaikka tällä pienellä hoitoresistenttien potilaiden joukolla ei havaittu perinteisiä rTMS-hoitoja tehokkaampaa kivunlievitystä, olemme iloisia siitä, että Helsingin yliopistollinen sairaalan jo pitkään Nexstim NBT® -laitteistolla antamalla hoidolla noin puolella potilaista on saavutettu kliinisesti merkitsevä kivunlievitys. Jatkamme uusien keinojen kehittämistä, jotta voisimme auttaa tätä potilasryhmää tulevaisuudessa.”

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+ 358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Advisor)

+46 8 463 83 00

certifiedadviser@penser.se

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.

Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

