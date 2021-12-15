个人运动机能（PAI）指数与死亡率之间的关联：基于人口的中国研究

不列颠哥伦比亚省温哥华, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最近发表在 《妙佑医疗国际学报》（Mayo Clinic Proceedings） 上的一项大型前瞻性研究调查了中国10个不同地区成年人的个人运动机能（PAI）指数与心血管疾病（CVD）死亡率以及全因死亡率之间的关联。



PAI是一项由 NTNU心脏运动研究小组 开发的以科学为依据的指标，使用可穿戴设备所产生的心率数据来表征个性化的身体活动机能水平，帮助人们获得最佳的健康益处并降低死亡率风险。

PAI在不同人群中的预后意义

这项特殊的研究以中国这个中等收入国家的农村和城市地区的多民族人口为研究对象。这使得此项研究完全不同于 既往发表的PAI相关研究 ，之前的研究是在挪威和美国的高收入人群（主要是白人）中进行的。尽管这些研究在人口统计学上存在差异，但PAI与中国不同亚群体的死亡率之间存在显著负相关，表明PAI在不同种族、民族和社会经济阶层中具有预后意义。

本研究所采用的数据来自基于人口的中国慢性病前瞻性研究项目（China Kadoorie Biobank），覆盖了44.3万余名相对健康的成年人（17.7万名男性、26.6万名女性），年龄介于30至79岁之间。中位随访时间为8.2年，共有2.19万人死亡，其中9466人死于心血管疾病。参与者的数据用于估算分析并分为四组：每周基线PAI评分为0、 < 50、51-99或 > 100各一组。

每周PAI评分为100或更高与较低的死亡率关联

与不运动组（即PAI为0的组）相比，保持每周PAI评分 > 100与较低的心血管疾病死亡率和全因死亡率风险关联。调查结果表明：

每周PAI评分 > 100的男性和女性的全因死亡率降低了7%，男性寿命延长2.7年，女性寿命延长2.6年。

100的男性和女性的全因死亡率降低了7%，男性寿命延长2.7年，女性寿命延长2.6年。 与不运动组（PAI为0）相比，每周PAI评分 > 100的个体的心血管疾病死亡率也大幅降低，男性降低13%，女性降低16%。

100的个体的心血管疾病死亡率也大幅降低，男性降低13%，女性降低16%。 糖尿病患者如果每周PAI评分 > 100分，心血管疾病死亡率可降低31%（心血管疾病是本研究分析人群中的最常见死因），从而受益。

100分，心血管疾病死亡率可降低31%（心血管疾病是本研究分析人群中的最常见死因），从而受益。 高血压患者的全因死亡率降低了18%。

PAI：通用运动机能指标

根据在本研究人口亚群体中观察到的风险降低数据，研究结果支持如下结论：PAI提供了一项通用的运动机能指标，可帮助降低心血管疾病死亡率和全因死亡率。PAI评分 > 100有利于降低死亡率和延长寿命。

参考 ：Javaid Nauman，博士；Barry A. Franklin，博士；Bjarne M. Nes，博士；Robert E. Sallis，医学博士；Susumu S. Sawada，博士；Jasna Marinovic，医学博士；Dorthe Stensvold，博士；Carl J. Lavie，医学博士；Atefe R. Tari，理学硕士；以及Ulrik Wisløff，博士： 个人运动机能指数（PAI）与死亡率之间的联系：基于人口的中国慢性病前瞻性研究项目 ，Mayo Clinic Proceedings - 2021年12月3日

关于PAI Health

PAI Health允许组织评估、监控和指导其员工改善健康状况，为个人提供激励性指导，帮助确定个性化的身体运动机能水平建议值。公司的使命是通过与保险公司、员工健康项目、技术平台、医疗保健提供商和其他行业合作伙伴合作，使以科学为依据的个人运动机能（PAI）指标成为一项全球健康标准，优化所有人的健康之路。PAI Health是华米科技（Zepp Health）的全资独立子公司。如需了解更多信息，请访问 www.paihealth.com 。

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