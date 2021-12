H2O Innovation annonce deux acquisitions dans le nord-est des États-Unis renforçant sa ligne d’affaires d’opération et maintenance

English French

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d’indication contraire.



QUÉBEC, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu ce matin l'acquisition de JCO, Inc. (« JCO ») et Environmental Consultants, L.L.C. (« EC » et avec JCO, les « Entreprises acquises ») auprès de tiers sans lien de dépendance. Chacune des Entreprises acquises offre des services complets d’opération, de maintenance et de gestion (« O&M ») de systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées à des clients municipaux et industriels situés dans la même région, soit la région de la vallée de l'Hudson dans l'État de New York.

L'acquisition des Entreprises acquises, qui étaient détenues et opérées séparément, complète les activités commerciales actuelles d’H 2 O Innovation dans le nord-est des États-Unis et renforce sa position sur le marché nord-américain d’O&M. Avec plus de 70 ans d'expérience combinée, H 2 O Innovation, JCO et EC se positionnent comme des acteurs importants du secteur d’O&M dans l'État de New York avec près de 200 clients au total.

JCO et EC exploitent toutes deux des installations industrielles d’importance qui permettront d'élargir la clientèle industrielle de la ligne d’affaires d’O&M d’H 2 O Innovation. Les effluents industriels sont souvent plus complexes à traiter et pourraient mener la ligne d’affaires WTS d’H 2 O Innovation à proposer des solutions membranaires à valeur ajoutée qui pourraient, à terme, réduire les dépenses d’opération pour les clients. Il est prévu que cette consolidation favorise les synergies considérant que les clients actuels d’H 2 O Innovation, JCO et EC se verront offrir des services à valeur ajoutée, devant potentiellement générer de nouvelles opportunités d'affaires, compte tenu de l'étendue mondiale des technologies de la Société, de son expertise opérationnelle et de son soutien après-vente. De plus, JCO et EC exploitent collectivement de nombreuses usines de filtration membranaire qui peuvent bénéficier des produits chimiques de spécialité d’H 2 O Innovation, lesquels permettent à un système membranaire de traitement d'eau de fonctionner plus longtemps sans nettoyage, contribuant ainsi à réduire les dépenses d'exploitation.

« Ces deux acquisitions d'O&M sont alignées sur notre plan stratégique triennal. Elles nous permettront non seulement d'étendre notre plate-forme d’O&M dans l'État de New York, qui est le 4e état le plus peuplé des États-Unis avec 19,3 M d'habitants1, mais aussi de fournir une opportunité unique de déployer notre expertise de procédés membranaires et de produits de spécialité à plusieurs clients municipaux et industriels, tout le long de la région de la vallée de l'Hudson. Nous prévoyons être en mesure de générer de multiples synergies de ventes entre nos différentes lignes d’affaires, dont JCO et EC, qui contribueront à solidifier la fidélisation de la clientèle, et ainsi, les revenus récurrents. De plus, nous accueillons à bras ouverts une équipe expérimentée de près de 120 employés au sein de la famille H 2 O Innovation, portant ainsi le nombre total d'employés à près de 915. Financièrement, ces deux transactions devraient être immédiatement rentables pour le bénéfice net et le BAIIA de la Société. Sur une base pro forma, ces acquisitions rapprochent la Société de son objectif de BAIIA établi dans le plan stratégique triennal », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Le prix d'achat de ces acquisitions, qui ne peut être divulgué pour des raisons concurrentielles, sera payé à partir de l'encaisse, de la facilité de crédit récemment modifiée et par l'émission d'un total de 1 107 733 d'actions ordinaires d’H 2 O Innovation, au prix de 2,375 $ par action. Une contrepartie conditionnelle est payable douze (12) mois après la clôture sous réserve de l'atteinte de certains objectifs de revenus par chacune des Entreprises acquises. Les actions ordinaires émises sont assujetties à des restrictions quant à la revente jusqu’au 15 avril 2022, tel que prévu par la loi. Les transactions sont conclues avec une dilution minimale pour les actionnaires et les actions d’H 2 O Innovation ont été émises pour faciliter l’intégration des vendeurs et créer un alignement avec le plan d’affaires de la Société, dans le but de maximiser les synergies de ventes croisées et d’optimiser l’organisation des ventes.

Pour la période de douze (12) mois se terminant le 30 septembre 2021, les Entreprises acquises ont généré 13,5 M $ US (17,0 M $)2 de revenus avec, sur une base consolidée, un bénéfice net de 1,1 M $ US (1,3 M $) et un BAIIA ajusté3 de 2,6 M $ US (3,3 M $).

« Je n'ai jamais été aussi fier d'offrir à nos clients et à notre personnel une opportunité incroyable de faire partie de quelque chose de plus grand. Notre petite entreprise familiale a passé plus de 30 ans à grandir, à apprendre et à servir nos communautés locales et notre environnement. Nous avons tous maintenant la chance de bénéficier de la vision qu’H 2 O Innovation apporte à la vallée de l'Hudson. La philosophie d’H 2 O Innovation de se concentrer sur la croissance de l'individu et sur le service client est ce qui permet à la culture de notre nouvelle famille de rester forte », a déclaré Roy Rysinger, vice-président de JCO, Inc.

« Je suis vraiment enthousiaste par les opportunités qui seront créées au bénéfice de nos employés alors que nous devenons membre de la famille H 2 O Innovation. Je suis également emballé par les services bonifiés et les technologies de traitement d’eau qu’apportera H 2 O Innovation à nos clients de la vallée de l'Hudson. Les valeurs fondamentales et la culture d’H 2 O Innovation sont bien alignées avec l'idéologie et les valeurs sur lesquelles Environmental Consultants s'est construit au fil du temps : focaliser sur les employés est un investissement pour l'entreprise », a ajouté Steven Mance, vice-président, Environmental Consultants, L.L.C.

Conférence téléphonique d’H 2 O Innovation

Frédéric Dugré, président et chef de la direction, ainsi que Marc Blanchet, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique pour discuter plus amplement de l’acquisition des Entreprises acquises, à 8h45 (heure de l’Est), le mercredi 15 décembre 2021.

Pour joindre la conférence, veuillez composer le 1-888-440-2131 ou 438-803-0534, de cinq à dix minutes avant le début de la conférence. Les diapositives accompagnant la conférence téléphonique seront disponibles sur la page Présentations Corporatives de la section Investisseurs du site web de la Société.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer.

Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, tels que la capacité de la Société à: (i) gérer de manière rentable des activités supplémentaires, (ii) réussir l'intégration de ces nouvelles activités sans dépenses importantes, délais ou autres difficultés opérationnelles ou financières, (iii) réaliser les revenus et les bénéfices attendus, et (iv) générer des synergies et des opportunités de ventes croisées. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

1 Source provenant du site internet https://www.statista.com.

2 Taux de change: 1,2642

3 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et est utilisé par la Société pour mesurer la performance. Le BAIIA est défini comme le bénéfice avant charges financières, montant net, impôts sur le bénéfice et amortissements. La définition du BAIIA ajusté exclut les dépenses par ailleurs prises en compte dans le bénéfice net présenté selon les principes comptables généralement reconnus, notamment le (gain) perte de change non réalisé(e), la variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles et la charge de rémunération à base d’actions. Ces éléments n’ont pas d’incidence sur la trésorerie ni sur la performance opérationnelle et financière de la Société. La direction a également choisi d’exclure les frais d’acquisition et d’intégration, étant donné qu’ils ne sont pas directement liés à l’exploitation. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés. La définition du BAIIA ajusté utilisée par la Société peut différer de celles utilisées par d’autres sociétés.