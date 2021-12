English Finnish

Enedo Oyj Pörssitiedote 15.12.2021 klo 16:00

Finanssivalvonta on myöntänyt Inission AB (publ):lle pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous

Enedo Oyj (”Yhtiö”) tiedotti pörssitiedotteessaan 2.12.2021, että se on saanut myönteisen luottopäätöksen 5,0 miljoonan euron lainasta rahoituslaitokselta. Yksi lainan ehdoista on, että Inission Ab (”Inission”) takaa lainan (korot ja kulut mukaan lukien) takaisinmaksun. Mikäli Inissionille syntyisi takauksen perusteella velvollisuus maksaa laina, olisi Inissionilla oikeus vaatia Yhtiötä maksamaan vastaava summa Inissioille. Mikäli Yhtiö ei pystyisi Inissionin vaatimuksesta huolimatta maksamaan mainittua määrää Inissionille, Inissionilla olisi oikeus vaihtaa kyseinen saatava Yhtiön osakkeiksi 0,10 euron osakekohtaisella vaihtohinnalla.

Yhtiön 2.12.2021 tiedottaman mukaisesti Yhtiö on kutsunut koolle 23.12.2021 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen. Edellä mainitun lainajärjestelyn edellytyksenä on, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa Yhtiön hallituksen laskemaan liikkeelle enintään 55.000.000 uutta osaketta Inissionin merkittäväksi 0,10 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakemerkintäoikeutta voitaisiin käyttää vain siinä tapauksessa ja vain siltä osin kuin Inission on velvollinen maksamaan Yhtiön lainan takauksen perusteella eikä Yhtiö pystyisi vaadittaessa maksamaan kyseistä summaa takaisin Inissionille. Tässä tapauksessa Inission voisi vaihtaa kyseisen lainasumman Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Mikäli Inission käyttäisi edellä kuvattua vaihto-oikeutta kokonaisuudessaan, sen omistus- ja ääniosuus Yhtiössä nousisi nykyisestä 49,6 prosentista enintään 72,1 prosenttiin (olettaen, että Yhtiön osakemäärässä ei tapahdu muutoksia ennen vaihto-oikeuden käyttämistä).

Inission on ilmoittanut Yhtiölle, että Finanssivalvonta on päättänyt myöntää sille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaisen pysyvän luvan poiketa velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous, vaikka sen omistus- ja ääniosuus Yhtiössä nousisikin nykyisestä 49,6 prosentista enintään 72,1 prosenttiin edellä kuvatun vaihto-oikeuden käyttämisen seurauksena. Poikkeuslupa koskee näin ollen 50 prosentin tarjousvelvollisuusrajan ylitystä. Poikkeusluvan myöntämisen peruste on, että tarjousvelvollisuusrajan ylitys tapahtuisi järjestelyssä, jonka tarkoituksena on turvata taloudellisissa vaikeuksissa olevan Yhtiön toiminnan jatkuminen.

Poikkeusluvan edellytyksenä on, etteivät Inission tai sen kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen hanki tai merkitse lisää Yhtiön osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Yhtiössä muutoin kuin edellä kuvatun vaihto-oikeuden käyttämisen seurauksena.

Poikkeusluvan edellytyksenä on myös, että Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa järjestelyä kannattavat Inissionista riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä.

Inission on sitoutunut siihen, että enemmistö Yhtiön hallituksen jäsenistä on Inissionista riippumattomia niin kauan kuin edellä kuvattu poikkeuslupa on voimassa.

ENEDO OYJ

Mikael Fryklund

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Mikael Fryklund, puh. 040 500 6864.

