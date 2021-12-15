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加利福尼亚州森尼韦尔, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 微创医疗领域全球技术领先企业和机器人辅助手术领域的先锋企业Intuitive（纳斯达克股票代码：ISRG）今天宣布，全球医生使用da Vinci手术系统进行的机器人辅助外科手术数量已超过1000万次。



Intuitive首席执行官Gary Guthart表示：“使用da Vinci手术系统完成的手术超过1000万次，这反映了高质量微创手术为患者、家属和服务患者的医疗系统所带来的益处。尽管我们为实现这一里程碑和发展势头感到自豪，但此刻也确实应该审视我们从这1000万次手术中取得的学习收获，并自问如何运用这些收获在今后为外科领域带来改进。”

da Vinci手术系统在2000年得到美国食品药品监督管理局的使用许可，目前在67个国家安装了6500多套da Vinci手术系统，全球55000多名外科医生接受了da Vinci系统的使用培训。

Guthart表示：“我们一直在寻求提供满足客户需求的解决方案，这种方案要带来更好的患者治疗结果、更好的患者体验、更好的护理团队体验以及降低每位患者治疗阶段的总费用。我们将继续为客户推进以治疗结果为重点的创新，在下一个1000万次以及更多的手术中为他们的患者带来帮助。”

Intuitive计划继续从这些手术中获得深入而广泛的经验，并将这些经验通过个性化的外科手术培训计划，在系统、器械和附件方面进行持续创新，以及打造由客户服务、证据开发、数字支持和解决方案组成的扩展型生态系统的形式为客户服务。

da Vinci系统有近70种具有代表性的临床用途，涵盖多种临床专业，包括泌尿科、妇科、胸腔外科手术、普通外科手术和经口外科手术。

Guthart表示：“不断扩大的临床证据基础——近3万项关于机器人辅助手术的研究——以及外科医生、医院和医疗保健系统评估自身数据和患者治疗结果能力的提高，是外科医生采用这一技术以及此类手术数量增长的主要驱动因素。我们的客户致力于保护患者的健康和福祉，不会采用或继续使用不能满足他们需求的技术。”

Intuitive最新的第四代机器人系统da Vinci X、Xi及其单端口系统（SP）通过技术以及仪器、功能和数字支持的增加而不断演进。

公司在机器人辅助技术方面的创新包括开发Ion腔内系统，用于进行机器人辅助的肺部活检。

关于Intuitive

Intuitive（纳斯达克股票代码：ISRG）总部位于加利福尼亚州森尼韦尔，是微创医疗领域的全球技术领先企业，也是机器人辅助手术领域的先锋。微创医疗是我们使命中的一环，我们认为这种医疗技术能够提升生活质量。通过新颖独创和智能技术，我们扩大了医生在不受限制的情况下进行治疗的可能性。

Intuitive将其在机器人辅助手术技术和解决方案方面超过20年的行业领先优势运用于其产品，开发、制造和销售da Vinci手术系统和Ion腔内系统。

产品和品牌名称/标识是Intuitive Surgical或其各自所有者的商标或注册商标。请见 www.intuitive.com/trademarks 。

了解更多信息，请访问公司网站： www.intuitive.com 。

关于da Vinci手术系统

da Vinci手术系统有多个型号。da Vinci手术系统设计用于帮助外科医生进行微创手术。da Vinci手术系统为外科医生提供高清3D视觉、放大视角以及机器人和计算机辅助。该系统使用专业仪器，包括微型手术摄像头和腕式器械（如剪刀、解剖刀和镊子），旨在帮助在身体深处完成精确的分离和重建。

了解更多信息，请访问公司网站： www.intuitive.com 。

关于Ion

Ion是Intuitive用于肺部微创活检的机器人辅助平台。该系统采用超薄、超可弯曲的导管，可以导航深入到肺部周边，具有肺部活检所必须的前所未有的稳定性。请访问 www.intuitive.com/en-us/products-and-services/ion

重要安全信息

了解重要的安全信息、使用指示、风险、完整的注意事项和警告，请参阅 www.intuitive.com/safety 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含关于Intuitive和我们继续改进产品以推进微创手术的相关计划的前瞻性陈述。这些陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于：我们在强大的临床和技术基础上继续发展的能力、我们扩大技术力量的能力、我们为未来创新和增长进行投资的能力、竞争性发展以及客户继续使用我们产品的意愿。除法律要求的情况外，我们没有义务公开更新或发布对这些前瞻性声明的任何修订。