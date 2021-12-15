Intuitive 透過 da Vinci 手術系統執行的手術達到 1,000 萬宗

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加州森尼韋爾, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intuitive (Nasdaq: ISRG) 是微創護理的全球技術領導者兼機械人輔助手術先驅，今天宣佈全球外科醫生使用 da Vinci 手術系統的外科手術次數已超過 1,000 萬宗。



Intuitive 行政總裁 Gary Guthart 說：「外科醫生在 1,000 多萬宗手術程序中使用 da Vinci 手術系統，反映出優質、微創手術為患者、家人和照顧他們的醫療系統帶來的好處。雖然我們為這個里程碑和走勢感到自豪，但現在真是一個重要的時刻，可以回顧一下我們從這 1,000 萬宗手術中學到了什麼，並自問我們究竟可如何將這個方法用於改善未來多年的手術界。」

da Vinci 手術系統獲美國食品藥品監督管理局於 2000 年批准使用，至今已在 67 個國家／地區安裝超過 6,500 部，而全球已有超過 55,000 名外科醫生接受使用 da Vinci 系統的訓練。

Guthart 說：「我們一直致力提供滿足客戶需求的解決方案，包括更好的患者結果、更好的患者體驗、更好的護理團隊體驗，及進一步降低每次患者發作的總治療成本。我們將繼續為客戶推動以結果為重點的創新，以幫助他們的患者在未來 1,000 萬宗手術及其他方面進行治療。」

Intuitive 計劃繼續從這些手術中汲取深入而廣泛的經驗，並以個人化手術培訓計劃、系統、儀器和配件的持續創新，以及擴大的客戶服務生態系統、證據開發和數碼支援和解決方案為客戶效力。

da Vinci 系統至今已有接近 70 種代表性的臨床用途，包括泌尿科、婦產科、胸腔手術、一般手術和經口手術。

Guthart 說：「越來越多臨床證據，差不多 30,000 項關於機械人輔助手術的研究，以及外科醫生、醫院和醫療系統在評估本身的數據和患者結果的能力不斷增強，現已成為外科醫生採用和隨後手術增長的主要驅動因素。我們的客戶致力改善患者的健康和福祉，他們不會採用並繼續使用不能滿足需求的技術。」

Intuitive 最新一代的第四代機械人系統 da Vinci X、Xi 及其單埠系統 (SP) 一直透過技術持續發展，並增加各項儀器、功能和數碼支援。

公司在機械人輔助技術方面的創新包括開發為機械人輔助肺活檢而設計的 Ion 腔內系統。

關於 Intuitive

Intuitive (Nasdaq: ISRG) 的總部位於加州森尼韋爾，是微創護理的全球技術領導者，也是機械人輔助手術的先驅。作為我們的使命之一，我們相信微創護理是改善生命的護理。透過獨創本質和智能技術，我們擴大醫生在不受限制的情況下的治癒潛力。

Intuitive 為其產品帶來超過二十年的機械人輔助手術技術和解決方案的領導地位，致力開發、製造和營銷 da Vinci 手術系統和 Ion 腔內系統。

產品和品牌名稱／標誌是 Intuitive Surgical 或其各自所有者的商標或註冊商標。請瀏覽 www.intuitive.com/trademarks 。

如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司網站 www.intuitive.com 。

關於 da Vinci 手術系統

da Vinci 手術系統有多種型號。da Vinci 手術系統旨在協助外科醫生執行微創手術。da Vinci 系統為外科醫生提供高解像度 3D 視像、放大畫面，以及機械人及電腦輔助功能。這些系統運用專門的儀器，包括微型手術攝像機和腕式器械（例如剪刀、手術刀和鑷子），旨在幫助醫生在體內精確進行分離和重建。

如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司網站 www.intuitive.com 。

關於 Ion

Ion 是 Intuitive 用於肺部微創活檢的機械人輔助平台。系統具有超薄、超級可操作的導管，容許導航深入周邊肺部，並提供精確活檢所需前所未有的穩定性。請瀏覽 www.intuitive.com/en-us/products-and-services/ion

重要安全資訊

如需使用、風險、完整注意事項和警告等重要安全資訊，請參閱 www.intuitive.com/safety 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含關於 Intuitive 及我們計劃繼續改善產品以推進微創手術的前瞻性陳述，當中涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與此類陳述中明示或暗示的內容產生重大差異。風險和不確定因素包括，除其他事項外，我們建立強大的臨床和技術基礎的能力、我們致力提升效能的能力、我們為未來創新和增長投資的能力、競爭發展和客戶繼續使用我們產品的意願。除法律要求外，我們並不承擔公開更新或發佈對這些前瞻性陳述進行任何修訂的義務。