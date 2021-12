English Danish

Til Nasdaq OMX Copenhagen

15. december 2021

Meddelelse nr. 19/2021

Ændret kapitalmålsætning.

Kapitalmålsætning

Grønlandsbanken har hidtil haft en kapitalmålsætning om en kapitalprocent på 8-10%-point over det individuelle solvensbehov, opgjort senest pr. 30. september 2021 til 10,7%. Bankens kapitalprocent og kernekapital (CET1) udgjorde ultimo 2020 23,5%, hvilket bestyrelsen i lyset af den manglende afklaring af NEP-krav hidtil har vurderet hensigtsmæssig.

På baggrund af Finanstilsynets afgørelse den 4. oktober 2021 om nedskrivningsegnede passiver har bankens bestyrelse revurderet kapitalmål og fordelingen på kapitalinstrumenter. Bankens krav til nedskrivningsegnede passiver (NEP) udgør det dobbelte af bankens solvensbehov incl. bufferkrav på 15,2% (ialt 30,4%) og med indfasning fra 2022 til 2027. NEP-kravet i 2022 udgør dermed 2,53%.

Banken bestyrelse har herefter revurderet bankens kapitalmål og fastlagt et target for CET1-kapital på 24% af de risikovægtede aktiver. Dette af hensyn til at sikre tilstrækkelig kapitalmæssig robusthed. CET1-kapitalen udgjorde ultimo 2020 23,5%. Kapitalkrav, incl. krav til NEP-kapital, vil udover CET1-kapital blive opfyldt ved brug af andre kapitalinstrumenter.

I fondsbørsmeddelelse den 13. oktober blev det oplyst, at banken har udstedt kr. 50 mio. Senior Non-Preferred, som en del af opfyldelsen af bankens NEP-krav.

Banken har senest ved offentliggørelse af regnskab for årets første ni måneder udmeldt forventninger til et resultat før skat i 2021 for hele året på kr. 135-150 mio., hvilket fastholdes.

Med venlig hilsen

GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard

Bankdirektør

Direkte telefon: +299 34 78 02, email: mbk@banken.gl

