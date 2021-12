SalMar - Scottish Sea Farm Ltd.s kjøp av Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. er gjennomført

English Norwegian

SalMar ASA meddelte den 29. juni 2021 at Scottish Sea Farms Ltd., en vertikalt integrert lakseoppdretter i Skottland, som er eid 50/50 av Lerøy Seafood Group ASA og SalMar ASA, hadde signert en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. fra Grieg Seafood ASA ("Transaksjonen"). Gjennomføring av Transaksjonen var betinget av oppfyllelse av ordinære betingelser for gjennomføring, herunder godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter.

Transaksjonen ble gjennomført i dag i samsvar med transaksjonsavtalen.

For henvendelser, vennligst kontakt:

Leif Inge Nordhammer, styreleder i SalMar ASA, +47 916 85 250

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til markedsmisbruksforordningen og verdipapirhandelloven § 5-12.