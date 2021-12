English Finnish

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ SIIRTYY RAPORTOIMAAN TULOKSENSA PUOLIVUOSITTAIN – TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN KALENTERI 2022





Vuonna 2022 SSH Communications Security Oyj julkaisee seuraavat talousraportit:

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote 24. helmikuuta 2022

Vuoden 2021 vuosikertomus: viikolla 11

Liiketoimintakatsaus, tammikuu-maaliskuu (Q1): 28. huhtikuuta 2022

Puolivuosikatsaus, tammikuu-kesäkuu (Q2): 21. heinäkuuta 2022

Liiketoimintakatsaus, tammikuu-syyskuu (Q3): 27. lokakuuta 2022





Liiketoimintakatsauskissa SSH julkaisee tiivistetyn talouskatsauksen avainlukuineen sekä toimitusjohtajan katsauksen.

SSH:n yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi perjantaina 25. maaliskuuta 2022 Helsingissä.

SSH noudattaa hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen taloudellisen raportin julkaisuajankohtaa.





SSH Lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40% Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta.

Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com