Hepsor ASi tütarettevõte ostis Lätis kinnisvaraarendusprojekti

Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor Latvia OÜ allkirjastas 15. detsembril 2021 ostu-müügilepingu, millega omandas 100%-lise osaluse Läti ettevõttes Brofits SIA. Tehingu hinda osapooled ei avalikusta. Omandatud ettevõttele kuulub kinnistu suurusega 14 861 m2 aadressil Braila 23, Riia linnas. Vastavalt planeeringule võib kinnistule rajada ligikaudu 100 korterit ning projekt valmib eeldatavasti 2024. aastal.

Lisainfo:

Hepsoril on Lätis ehituses kolm arendusprojekti. 2022. aasta esimeses pooles valmib Riias Balozu 9 elukondlik arendusprojekt, mille kõik 18 korterit on juba müüdud. 2021. aasta kolmandas kvartalis alustati Riias Kuldigas 45 kahe kortermaja ehitust, milles on kokku 116 korterit. Riias Ulbrokas 30 asuva stock-office ehitus algas 2021. aasta teises pooles ja eeldatav valmimisaeg on 2022. aasta neljandas kvartalis. Rendilepingutega on kaetud 72% renditavast 3 645 ruutmeetrist.

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee