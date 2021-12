English French

Communiqué financier

Le groupe Vranken-Pommery Monopole met en place un USPP de 60 M€

Reims, le 15 décembre 2021

Le groupe, au travers de sa filiale Vranken-Pommery Production, a finalisé un emprunt obligataire de 60 M€ sous forme de placement privé auprès de Barings.

Dans le cadre de son plan de désendettement et dans un contexte de reprise d’activité forte, Vranken-Pommery Monopole sécurise une partie significative de sa dette par un emprunt de 60M€ à dix ans à 2,67%.

En diversifiant ses sources de financement, le groupe Vranken-Pommery Monopole démontre par cette opération son attractivité à long terme auprès d’investisseurs internationaux de premier plan et intéressés par son engagement en faveur du développement durable. Les vignobles de Provence et de Camargue sont classés « Bio », et les vignobles de Champagne en « VDC ».

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce document n'ont pas été et ne seront pas enregistrées sous le “U.S. Securities Act of 1933” et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu'à la suite d'un enregistrement ou dans le cadre d'une exemption de l'obligation d'enregistrement. Il n'y aura pas d'offre publique aux Etats-Unis d’Amérique dans le cadre de cette transaction.

Prochaine communication

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021 : 27 janvier 2022 après bourse

A propos de Vranken-Pommery Monopole :

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargue, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provence, Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Laurent Poinsot, +33 1 53 70 74 77, lpoinsot@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

