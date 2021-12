GROUPE PARTOUCHE : Bonne résistance de l’activité malgré 6 ½ mois de fermeture des casinos

English French

Bonne résistance de l’activité malgré 6 ½ mois de fermeture des casinos

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre (août – octobre) : +0,5%1

Chiffre d’affaires annuel : -25,6%

Paris, le 15 décembre 2021, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 4ème trimestre de l’exercice 2021 (août à octobre 2021) et pour l’exercice complet (novembre 2020 à octobre 2021).

Activité stable au 4ème trimestre

En préambule, rappelons que le 4ème trimestre de l’exercice précédent avait été fortement perturbé par la pandémie de Covid-19 qui avait entrainé la fermeture progressive de l’ensemble des casinos français tout au long du mois d’octobre 2020 jusqu’à la fermeture complète le 30 octobre 2020 à minuit. A l’étranger, le casino de Crans-Montana (Suisse) avait refermé ses portes le 21 octobre 2020 et celui d’Ostende (Belgique) le 29 octobre 2020.

Au cours du 4ème trimestre 2021, l’ensemble des casinos sont restés ouverts avec cependant des contraintes pesant sur leur fréquentation :

France : le 21 juillet 2021, le « pass sanitaire » est devenu obligatoire dans tous les casinos accueillant plus de 50 personnes, mesure étendue sans minima depuis le 9 août. En outre, on notera la fin de la gratuité des tests antigéniques et PCR à compter du 15 octobre 2021 ;

Etranger2 : en Suisse3, le pass sanitaire a été instauré à compter du 13 septembre 2021 et en Tunisie, un couvre-feu (20h, puis minuit à partir du 18 août) était en place jusqu’au 25 septembre 2021.

Au 4ème trimestre 2021, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 148,7 M€ (-4,1%).

En France, au 4ème trimestre, le PBJ augmente de +7,2% à 133,9 M€ par rapport à la même période un an plus tôt, porté essentiellement par la progression des machines à sous (+8,6% à 108,6 M€). Le PBJ des jeux traditionnels enregistre une hausse plus modérée de +1,7% (à 25,3 M€) en raison du recul du PBJ des formes électroniques de jeux. En outre, si la fréquentation reste en retrait depuis l’introduction du pass sanitaire en juillet dernier, elle se redresse à -9,6% sur le trimestre et le panier moyen croît sensiblement de 70,0 € au 4ème trimestre 2020 à 83,0 € (+18,4%).

À l’étranger, le PBJ, affecté par la sortie du casino d’Ostende et de ses jeux online et paris sportifs, recule de -51,0%, à 14,8 M€. Sans prendre en compte Ostende, le PBJ se serait inscrit en forte hausse (+19,2%) qui s’explique principalement par la progression des jeux online suisses, lancés le 16 novembre 2020.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ), au 4ème trimestre, enregistre une baisse de -5,0% à 73,1 M€. Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021 s’établit à 94,3 M€, en hausse de +0,5%, après prise en compte du chiffre d’affaires des autres activités.

Bonne résistance du chiffre d’affaires annuel (-25,6 % à 255,7 M€) malgré plus de 6,5 mois de fermeture

Sur l’exercice 2021, les casinos du Groupe ont été fermés plus de 6,5 mois, contre 3 mois sur l’exercice précédent. Le PBJ ressort à 350,2 M€ en retrait de -33,4%. Cependant, Groupe Partouche réalise une meilleure performance que l’ensemble des casinos français dont la baisse reportée de manière encore provisoire par le syndicat patronal « Casinos de France » ressort à -41,0%. Après prélèvements, le PNJ atteint 215,9 M€, en baisse de -23,7%.

Au global, Groupe Partouche enregistre un chiffre d’affaires annuel de 255,7 M€ en diminution de -25,6% (-87,8 M€) sur un an. Le recul de l’activité, inhérente à la pandémie, entrainera mécaniquement une baisse des résultats annuels.

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2021 2020 Variation Premier trimestre (novembre à janvier) 23,5 126,7 -81,4% Deuxième trimestre (février à avril) 23,6 56,9 -58,4% Troisième trimestre (mai à juillet) 114,2 66,0 +73,1% Quatrième trimestre (août – octobre) 94,3 93,9 +0,5% Chiffre d'affaires total consolidé 255,7 343,5 -25,6%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2021 2020 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 148,7 155,0 -4,1% Prélèvements -75,5 -78,0 -3,2% Produit Net des Jeux (PNJ) 73,1 77,0 -5,0% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 21,9 17,5 +25,2% Programme de fidélisation -0,7 -0,6 +27,4% Chiffre d'affaires total consolidé 94,3 93,9 0,5%

2.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2021 2020 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 350,2 525,7 -33,4% Prélèvements -134,2 -242,8 -44,7% Produit Net des Jeux (PNJ) 215,9 282,9 -23,7% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 41,1 62,7 -34,4% Programme de fidélisation -1,4 -2,2 -38,1% Chiffre d'affaires total consolidé 255,7 343,5 -25,6%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2021 2020 Variation Casinos 85,9 82,4 +4,3% Hôtels 3,1 2,0 +58,3% Autres 5,3 9,5 -44,5% Chiffre d'affaires total consolidé 94,3 93,9 0,5%

3.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2021 2020 Variation Casinos 206,9 309,3 -33,1% Hôtels 6,2 4,6 +33,7% Autres 42,6 29,5 +44,3% Chiffre d'affaires total consolidé 255,7 343,5 -25,6%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

1 Nota : les variations sont calculées par rapport à la même période de référence de l’exercice précédent, sauf mention contraire.

2 Comme annoncé, Groupe Partouche n’a plus la gestion du casino d’Ostende depuis le 29 juillet 2021.

3 Pour mémoire, le Groupe a annoncé le 18 octobre 2021, avoir conclu un accord de cession portant sur l’intégralité des 57% de parts qu’il détient dans la société Casino de Crans-Montana (Suisse). Cette cession, devrait être finalisée d’ici fin janvier 2022.

