CBI : Résultats préliminaires du premier semestre 2021-2022 clos le 30 septembre 2021

Résultats préliminaires du premier semestre 2021-2022

clos le 30 septembre 2021

(tous les chiffres sont en milliers)

Bénéfice net pour la période de 6 mois prenant fin le 30 septembre 2021

Accélération significative de la croissance avec, à ce jour, des ventes de NFT (Non-Fungible Token) et de jetons dans le métaverse supérieures à 2,5 millions de dollars US depuis novembre 2021

Le premier semestre de l'exercice 2021-2022 s’est terminé le 30 septembre 2021 et les résultats non audités ont été examinés par le Conseil d'administration le 14 décembre 2021. L'examen d'audit des comptes statutaires et des états financiers consolidés pro forma est en cours de finalisation. Le rapport des Commissaires aux comptes sera publié après vérification des notes aux états financiers et des informations figurant dans le rapport financier semestriel.

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2021-2022 :



Réalisation de l'apport en nature d'actifs à la Société

Préparatifs liés aux premières ventes de NFT de novembre 2021

Signature de contrats de licence de tiers en vue de leur exploitation dans le métaverse, telles que la licence Atari

Création de 600 millions d'unités et premières ventes de Crystal (CRYS), la crypto-monnaie Smart Chain de Binance qui sera utilisée dans Alphaverse, le métaverse en cours de développement

Préparatifs liés à l'admission à la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth, réalisée en octobre 2021

OBJECTIFS POUR L'EXERCICE COMPLET 2021-2022 :

Pour l'exercice 2021-2022, l’objectif est de faire d’AlphaVerse l'un des principaux projets de métaverse à venir, en développant davantage de jeux, en assurant une diversification au travers de nouvelles licences de tiers et en jetant les bases qui feront de Crystal une crypto-monnaie de premier plan.



Opérations



Les ventes de NFT et de jetons depuis novembre 2021 dépassent 2,8 millions de dollars US sur une base cumulée depuis le début de l'exercice.

Acquisition de 2% de Xave, un jeu d’expériences musicales basé sur la blockchain, en contrepartie des prestations de conseil de CBI

Vente réussie de NFT pour plus de 250 000 dollars US en faveur de United at Home, le programme caritatif cofondé et soutenu par David Guetta

Accords de partage des revenus avec des jeux tels que Xave

Acquisition d'une position de contrôle dans OP Productions et Free Reign East (de 50 % à 78 %)

Solide feuille de route pour le développement d’AlphaVerse jusqu'à l'été 2022 et par la suite Entreprise/ Bourse de valeurs



Cotation des actions de la Société sur Euronext Growth le 26 octobre 2021

Projet de division de la valeur nominale de l'action par 10, chaque actionnaire détenant 1 action avant la division en possèdera 10 après - la division devrait prendre effet en janvier 2022

Stratégie de Crypto Blockchain Industries et Perspectives pour 2021/2022

Présentation générale

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui vise à développer et à valoriser un portefeuille d'activités blockchain dans de multiples secteurs (jeux vidéo, divertissement interactif, finances, logistique, etc.) en vue de capitaliser sur cette technologie, directement ou par le biais de partenariats.

CBI développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et certains projets liés à la blockchain, des jetons non fongibles (« NFT ») et des cryptomonnaies.

Pour démarrer ses activités, CBI a bénéficié en septembre 2021 d'un apport en nature d'activités, d'espèces, de jetons et d'actions cotées Atari par Ker Ventures, EURL, une société détenue par Frédéric Chesnais, fondateur, CEO et principal actionnaire de CBI.

AlphaVerse, un métaverse qui ouvrira ses portes à l’été 2022

CBI est actuellement en cours de développement d’AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie blockchain (métaverse), qui ouvrira ses portes à l'été 2022. AlphaVerse développe différents univers, dont certains utilisent des marques tierces telles que Atari.

La notion de « métaverse » a récemment gagné en notoriété. Ces mondes numériques, développés dans la blockchain, permettent aux joueurs de créer du contenu à l'intérieur du jeu et de dégager de la valeur sous forme de NFT et de crypto-monnaies. Alors que les jeux vidéo traditionnels ne facilitent les échanges qu'à l'intérieur du jeu original, les joueurs du métaverse peuvent négocier leurs NFT et leurs crypto-monnaies non seulement à l'intérieur du métaverse mais également à l'extérieur, ce qui leur permet d'atteindre un plus vaste public et de dégager plus de valeur.

L'objectif d'AlphaVerse est de créer un hub central sur la blockchain, qui connecte autant de métaverses que possible, et qui est conçu par CBI ou par des tiers en contrepartie de revenus partagés.

Objectifs pour le 31 mars 2022 et le premier semestre de l'exercice 2022/2023

Pour l'exercice 2022, l’objectif est de faire d’AlphaVerse l'un des principaux projets de métaverse à venir, en développant davantage de jeux, en assurant une diversification au travers de nouvelles licences de tiers et en jetant les bases qui placeront la crypto-monnaie Crystal au premier plan.

Le principal moteur de la croissance du métaverse est la vente de NFT et de jetons Crystal. Ces ventes, qui ont débuté en novembre 2021, dépassent déjà 2,5 millions de dollars US à ce jour. La répartition entre le chiffre d'affaires de l'exercice en cours et le résultat différé reste à déterminer en fonction du stade de développement du métaverse au 31 mars 2022.

Comptes consolidés pro forma / Résultats du premier semestre 2021-2022

Les comptes consolidés pro forma au 30 septembre 2021 sont établis conformément aux principes comptables et normes IFRS.

Ces états financiers pro forma visent à illustrer l'impact que les opérations suivantes auraient eu sur le bilan et le compte de résultat de la Société au 30 septembre 2021 et au 30 septembre 2020 si elles avaient été mises en œuvre au cours de chacune des périodes concernées :

Les présents états financiers pro forma tiennent compte des activités des sociétés d’exploitation OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC du 1 er avril 2020 au 30 septembre 2021 ;

avril 2020 au 30 septembre 2021 ; L'apport en nature d’espèces, d’actions Atari et de jetons Atari et l'investissement dans National Carrier Exchange, LLC au 30 septembre 2021 ; toutes les nouvelles actions ont été émises le 24 septembre 2021.



Ces états financiers pro forma sont présentés sans régularisation des impôts sur le bénéfice.

Analyse du compte de résultat consolidé pro forma au 30 septembre 2021

(en milliers d'euros) 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Variation Chiffre d'affaires 446,8 100,0% 293,0 100,0% 153,8 52,5% Coût des produits vendus 0,8 0,2% - 0,0% 0,8 0,0% MARGE BRUTE 447,7 100,2% 293,0 100,0% 154,7 52,8% Frais de recherche et de développement (164,3) -36,8% (48,0) -16,4% (116,3) 242,4% Frais de marketing et de vente - 0,0% (89,5) -30,5% 89,5 -100,0% Frais généraux et administratifs (148,4) -33,2% (1.6) -0,5% (146,8) 9 177,1% Autres bénéfices (charges) d'exploitation - 0,0% - 0,0% - 0,0% BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION 134,9 30,2% 153,9 52,5% (19,0) -12,4% Autres produits (charges) - 0,0% - 0,0% - 0,0% BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION 134,9 30,2% 153,9 52,5% (19,0) -12,4%





(en milliers d'euros) 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Variation BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION 134,9 30,2% 153,9 52,5% (19,0) -12,4% Autres produits (charges) - 0,0% - 0,0% - 0,0% BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION 134,9 30,2% 153,9 52,5% (19,0) -12,4% Coût de l’endettement - 0,0% - 0,0% - 0,0% Autres produits (charges) financiers - 0,0% - 0,0% - 0,0% Impôts sur les bénéfices - 0,0% - 0,0% - 0,0% RÉSULTAT (PERTE) NET 134,9 30,2% 153,9 52,5% (19,0) -12,4% Intérêts minoritaires (38,6) -8,6% (76,3) -26,0% 37,7 0,0% BÉNÉFICE NET PART DU GROUPE 96,3 21,6% 77,6 26,5% 18,7 24,1 %

Le métaverse a eu une activité très limitée au cours de la première moitié de l’exercice 2021/2022, car l'activité de vente des NFT a principalement débuté en novembre 2021.

Chiffre d'affaires pro forma

Au 30 septembre 2021, CBI déclare un chiffre d'affaires consolidé pro forma de 446,8 K€, contre 293,0 K€ l'année précédente, en hausse de 153,8 K€. Le chiffre d'affaires pro forma de CBI pour l'exercice 2021 provient des ventes de licences, NFT, tokens et jeux en ligne gérés par les filiales OP Productions et Free Reign East, NCX n'étant pas consolidée.

Dépenses d'exploitation pro forma & bénéfice d'exploitation pro forma

La marge brute pro forma s'établit à 100% du chiffre d'affaires pour la période.

Les frais de recherche et développement pro forma comprennent des investissements dans le développement de jeux vidéo. Leur fluctuation dépend du niveau des nouvelles fonctionnalités développées. Ils restent faibles en raison de la structure optimisée de l'organisation de CBI, qui privilégie les partenariats avec des studios externes plutôt que le recrutement d'équipes internes. Les jeux sont entièrement amortis, et il n'y a pas de dépréciation supplémentaire. Concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n’a pas donné lieu à amortissement au 30 septembre 2021.

Les frais de marketing et de vente pro forma comprennent la publicité des jeux au travers du lancement de campagnes en ligne. Aucune dépense n'a été engagée au cours de la période. Les dépenses de la période de l'exercice précédent sont liées à la relance du jeu de zombies, avec de nouvelles fonctionnalités, qui a entraîné des dépenses marketing supplémentaires visant à acquérir d'autres joueurs. Les actions marketing ont principalement porté sur l'acquisition de trafic, le lancement de bannières en ligne et des encarts dans des magazines en ligne. Ce niveau d'activité n'était pas récurrent.

Les frais généraux et administratifs pro forma pour la période ont augmenté pour atteindre 30% du chiffre d'affaires. Cette augmentation s'explique par la croissance de CBI au cours de la période pour soutenir un portefeuille d’activités en expansion.

Pour la période, le bénéfice d'exploitation pro forma a atteint 134,9 K€, contre 153,9 K€ pour la même période de l'exercice précédent.



Bénéfice net consolidé pro forma (Part du Groupe)

Les intérêts minoritaires pro forma représentent le montant attribuable aux propriétaires de 50 % d'OP Productions, LLC et de Free Reign East, LLC et s'établissent à 38,6 K€ pour la période, contre 76,3 K€ pour la même période l'année dernière.

Le bénéfice net consolidé pro forma (Part du Groupe) pour la période s'élève à 96,3 K€, contre 77,6 K€ pour la même période de l'exercice précédent.

Analyse du bilan consolidé pro forma au 30 septembre 2021

ACTIF (en milliers d'euros) 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Actifs incorporels 14 689,5 939,5 Actifs financiers 14 124,6 - ACTIF À LONG TERME 28 814,1 939,5 Comptes clients 358,2 - Frais reportés - - Liquidités 601,4 0,5 ACTIF À COURT TERME 959,6 0,5 TOTAL DE L'ACTIF 29 773,7 940,0





CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d'euros) 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Capital social et Prime 23 037,0 0,9 Bénéfices non distribués 355,8 280,7 Bénéfice (perte) net Part du Groupe 96,3 77,6 CAPITAUX PROPRES 23 489,1 359,2 Intérêts minoritaires 291,2 277,7 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 23 780,3 636,9 Prêt des actionnaires 4 542,0 - Passif financier à long terme - 212,3 PASSIF À LONG TERME 4 542,0 303,1 Revenus reportés - - Comptes fournisseurs 1 451,4 90,8 PASSIF À COURT TERME 1 451,4 - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 29 773,7 940,0

Actifs incorporels

Le portefeuille de jetons est comptabilisé au coût, sur la base du prix d'acquisition. Le portefeuille est évalué sur une base globale, chaque crypto-monnaie étant valorisée sur la base de différents cours moyens pondérés en fonction du volume afin de tenir compte de la valeur de chaque crypto-monnaie et du portefeuille global. Comme les crypto-monnaies font partie du même écosystème, les pertes et les bénéfices non réalisés sont cumulés. Si la valeur totale du portefeuille est supérieure à sa valeur d'acquisition globale, aucun produit financier non acquis n'est comptabilisé. Si la valeur totale du portefeuille est inférieure à sa valeur d'acquisition globale, une dépréciation est comptabilisée dans le compte de résultat. Aucun amortissement n'a été enregistré au 30 septembre 2021.

Actifs financiers

Lorsqu'il est coté, le portefeuille d'actions et d'instruments financiers est évalué sur la base d'un cours moyen pondéré en fonction du volume calculé sur 6 mois (V-WAP). Cette méthode a également été utilisée pour l'apport en nature effectué en septembre 2021 et au 30 septembre 2021. Les actions Atari ont été évaluées à l'aide de cette méthode, et aucune provision n'a été comptabilisée étant donné qu’à cette date, la V-WAP à 6 mois était supérieure à la valeur comptable nette comptabilisée dans l'apport en nature.

Capitaux propres pro forma

Les capitaux propres consolidés pro forma, Part du Groupe, s'élèvent à 23 489,1 K€ au 30 septembre 2021, l'augmentation étant due aux apports supplémentaires de Ker Ventures, EURL au cours de la période.

Trésorerie nette / Passif financier pro forma

Au 30 septembre 2021, le Groupe dispose de 601,4K€ de trésorerie pro forma. La norme IFRS 16 (Contrats de location) n'a pas d’impact.

Le passif financier à long terme pro forma correspond à un prêt des actionnaires. Ker Ventures a apporté des actifs à la Société, en contrepartie de l'émission de nouvelles actions ainsi que d'un paiement différé comptabilisé en tant que prêt d'actionnaires pour un montant de 4 450,2 K€. Ce prêt ne porte pas d'intérêts. Le prêt total des actionnaires s'élève à 4 542,0 K€.

Comptes statutaires préliminaires / Résultats du premier semestre 2021-2022

Les informations financières préliminaires synthétisées et présentées ci-dessous proviennent des états financiers statutaires pour la période se terminant le 30 septembre 2021. Les comptes consolidés préliminaires au 30 septembre 2021 sont établis conformément aux principes comptables français. L'exercice de la société s'étend du 1er avril au 31 mars.

Le premier semestre de l'exercice 2022 correspond à la période de 6 mois comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021. L'exercice 2022 correspond à la période de 12 mois comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Ces états financiers préliminaires sont présentés pour le premier semestre de l'exercice 2022.

La société ayant été créée en janvier 2021, les états financiers statutaires ne sont pas disponibles à des fins de comparaison pour la période se terminant le 30 septembre 2020.

Analyse du compte de résultat statutaire préliminaire au 30 septembre 2021

(en milliers d'euros) 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Chiffre d'affaires 83,9 s/o Autres revenus 251,7 Coût des produits vendus - s/o MARGE BRUTE 335,6 Frais de recherche et de développement (133,6) s/o Frais de marketing et de vente - s/o Frais généraux et administratifs (147,6) s/o Autres bénéfices (charges) d'exploitation - s/o BÉNÉFICE (PERTE) D’EXPLOITATION 54,5 Coûts de restructuration - s/o Autres produits (charges) - s/o BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION 54,5 Coût de l’endettement - s/o Autres produits (charges) financiers - s/o Impôts sur les bénéfices (14,4) s/o BÉNÉFICE (PERTE) NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 40,0 s/o Bénéfice (perte) net des activités abandonnées - s/o BÉNÉFICE (PERTE) NET DE L'EXERCICE 40,0 s/o Bénéfice de base par action (en euros) 0,00 s/o Bénéfice dilué par action (en euros) 0,00 s/o

Le métaverse a eu une activité très limitée au cours de la première moitié de l’exercices 2021/2022, car l'activité de vente des NFT a principalement débuté en novembre 2021.

Revenus préliminaires

Au 30 septembre 2021, CBI déclare un chiffre d'affaires préliminaire de 335,6 K€, dont 83,9 K€ de revenus de licence et 251,7 K€ de vente de jetons Crystal comptabilisés dans les Autres revenus. Le chiffre d'affaires préliminaire de CBI provient des jeux en ligne. CBI Games poursuit la croissance de son secteur d'activité, avec une très bonne performance du catalogue de jeux et des activités de licence, qui ont fortement contribué au chiffre d'affaires de la Société. CBI a également poursuivi le développement de ses autres secteurs d'activité.

Dépenses d'exploitation et bénéfice d’exploitation préliminaires

La marge brute préliminaire s'établit à 100% du chiffre d'affaires pour la période.

Les frais de recherche et développement préliminaires comprennent des investissements dans le développement de jeux vidéo. Leur fluctuation dépend du niveau des nouvelles fonctionnalités développées. CBI s'efforce d'optimiser la structure de l'organisation, qui privilégie les partenariats avec des studios externes plutôt que le recrutement d'équipes internes.

Les frais de marketing et de vente préliminaires pour la période sont établis à néant.

Les frais généraux et administratifs préliminaires représentent 30% du chiffre d'affaires de la période. Au fur et à mesure de la croissance de CBI, le niveau des frais généraux et administratifs en pourcentage du revenu devrait se régulariser pour soutenir un portefeuille en expansion.

Le bénéfice d’exploitation préliminaire a atteint 54,5K€ pour la période.

Bénéfice net préliminaire

Les filiales sont des « Limited Liability Companies » (sociétés à responsabilité limitée) (« LLC ») qui sont transparentes sur le plan fiscal. Les bénéfices sont imposés au nom des actionnaires. CBI pourrait donc payer des impôts sur le bénéfice aux taux applicables aux sociétés à l'avenir.

Le bénéfice net préliminaire (Part du Groupe) pour la période s'élève à 40,0 K€.

Analyse du bilan statutaire préliminaire au 30 septembre 2021

ACTIF (en milliers d'euros) 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Actifs incorporels 1 100,0 s/o Actifs financiers 17 562,6 s/o Créances LT / Variation d’acquisition - s/o ACTIF À LONG TERME 18 662,6 - Frais reportés - s/o Comptes clients 348,3 s/o Placements en espèces et crypto-monnaies 9 338,6 s/o Liquidités 586,1 s/o ACTIF À COURT TERME 10 273,0 - TOTAL DE L'ACTIF 28 935,5 -





CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d'euros) 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Capital social 18 037,0 s/o Bénéfices non distribués 4 945,3 s/o Bénéfice (perte) net Part du Groupe 40,0 s/o CAPITAUX PROPRES 23 022,3 - Intérêts minoritaires - s/o TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 23 022,3 - Prêt des actionnaires 4 450,2 s/o Passif financier à long terme - s/o PASSIF À LONG TERME 4 450,2 - Revenus reportés - s/o Comptes fournisseurs 1 463,0 s/o Frais de distribution - s/o PASSIF À COURT TERME 1 463,0 - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 28 935,5 -

Actifs financiers préliminaires

Lorsqu'il est coté, le portefeuille d'actions et d'instruments financiers est évalué sur la base d'un cours moyen pondéré en fonction du volume calculé sur 6 mois (V-WAP). Cette méthode a également été utilisée pour l'apport en nature effectué en septembre 2021 et au 30 septembre 2021. Les actions Atari ont été évaluées à l'aide de cette méthode, et aucune provision n'a été comptabilisée étant donné qu’à cette date, la V-WAP à 6 mois était supérieure à la valeur comptable nette comptabilisée dans l'apport en nature.

Placements préliminaires en espèces et crypto-monnaies

Selon les principes comptables français, les crypto-monnaies et les jetons sont comptabilisés dans les actifs à court terme. Le portefeuille de jetons est comptabilisé au coût, sur la base du prix d'acquisition. Le portefeuille est évalué sur une base globale, chaque crypto-monnaie étant valorisée sur la base de différents cours moyens pondérés en fonction du volume afin de tenir compte de la valeur de chaque crypto-monnaie et du portefeuille global. Comme les crypto-monnaies font partie du même écosystème, les pertes et les bénéfices non réalisés sont cumulés. Si la valeur totale du portefeuille est supérieure à sa valeur d'acquisition globale, aucun produit financier non acquis n'est comptabilisé. Si la valeur totale du portefeuille est inférieure à sa valeur d'acquisition globale, une dépréciation est comptabilisée dans le compte de résultat. Aucun amortissement n'a été enregistré au 30 septembre 2021.

Capitaux propres préliminaires

Les capitaux propres consolidés préliminaires, Part du Groupe, s'élèvent à 23 022,3 K€ au 30 septembre 2021.

Le tableau ci-dessous présente la variation des Capitaux propres préliminaires au cours de l'exercice (en milliers d'euros) :

Capitaux propres au 31 mars 2021 (en milliers d'euros) 32,0 Bénéfice net, Part du Groupe 40,0 Augmentation de capital 22 950,3 Distribution de dividendes - Actifs financiers évalués à la juste valeur dans les autres éléments du résultat global - Fluctuations monétaires - Autres variations - Capitaux propres au 30 septembre 2021 (en milliers d'euros) 23 022,3

Trésorerie nette préliminaire

Au 30 septembre 2021, le Groupe disposait de 586,1 K€ de trésorerie préliminaire. La norme IFRS 16 (Contrats de location) n'a pas d’impact.

(en milliers d'euros) 30 septembre 2021 30 septembre 2020 Encaisse (fonds de caisse et dépôts à vue) 586,1 - Équivalents de trésorerie (placements à court terme très liquides) - - LIQUIDITÉS 586,1 -

Actifs financiers préliminaires à long terme

Au 30 septembre 2021, les actifs financiers à long terme préliminaires sont constitués d’actions détenues dans Atari, NCX et les entités consolidées OP Productions et Free Reign East.

Disclaimer

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

Agenda Financier :

• Assemblée générale : le 29 décembre 2021 à 9h00 (voir publication BALO)



A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

