Monarch annonce les résultats de son assemblée annuelle

MONTRÉAL, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui a été tenue aujourd’hui sous forme virtuelle seulement. Tous les candidats énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 9 novembre 2021 de la Société ont été réélus en tant qu’administrateurs.



Les actionnaires détenant 37 096 883 actions, ou 47,54 % des actions émises et en circulation de Monarch, étaient présents ou représentés par procuration à l’assemblée.

Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous :

Candidat Votes

pour %

pour Abstentions %

d'abstentions Jean-Marc Lacoste 34 876 151 99,95 % 16 402 0,05 % Michel Bouchard 34 865 292 99,92 % 27 385 0,08 % Guylaine Daigle 34 795 715 99,72 % 96 962 0,28 % Laurie Gaborit 34 804 111 99,75 % 88 442 0,25 % Christian Pichette 34 794 292 99,72 % 98 385 0,28 %

De plus, la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu’auditeurs externes de la Société a également été approuvée.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 28 702 hectares (287 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

