Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group wird Botschafter-Mitglied der California Fuel Cell Partnership

TEMECULA, Kalifornien, Dec. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (der „Konzern“), eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, seine Teilnahme an der California Fuel Cell Partnership (CaFCP) als Botschafter bekanntzugeben.



Diese Vereinigung treibt die Einrichtung von 200 Wasserstofftankstellen bis zum Jahr 2025 voran, für eine nachhaltige Zukunft mit völlig emissionsfreien Autos, Lastwagen und Bussen. Der Beitritt zur CaFCP ist Teil des Engagements des Konzerns, eine Führungsrolle beim Wandel hin zu einer gesünderen Welt einzunehmen. Außerdem erweitert der Konzern seine weltweite Geschäftstätigkeit, indem er dieses Jahr eine neue Entwicklungs- und Serviceeinrichtung in Houston und Korea sowie im Jahr 2022 ein neues Zentrum in Deutschland eröffnet.

„Wir freuen uns, nun Teil der CaFCP zu sein, um saubere Energiealternativen bereitzustellen, und freuen uns zudem auf die Zusammenarbeit mit anderen CaFCP-Mitgliedern am Wasserstoff-Treibstoffmarkt für Brennstoffzellen“, so Peter Wagner, CEO, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group.

Derzeit befinden sich mehrere Wasserstoffprodukte in Entwicklung, so die ersten mobilen Wasserstoff-Betankungspumpen, Hochkapazitäts-/Hochdruck-Kolbenpumpen für Wasserstoff und Containertankstellen für flüssigen Wasserstoff. Dies erfolgt in Ergänzung zur Fähigkeit des Konzerns zur Bereitstellung von Engineering, Beschaffung und komplett schlüsselfertigen Projekten.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES



Die Unternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com.