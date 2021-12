Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Menjadi Anggota Duta California Fuel Cell Partnership

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Group), anak perusahaan dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah bergabung dengan California Fuel Cell Partnership (CaFCP) sebagai Duta.



Asosiasi tersebut berpacu untuk membangun 200 stasiun pengisian bahan bakar hidrogen hingga tahun 2025 demi masa depan berkelanjutan untuk mobil, truk, dan bus nol emisi. Bergabung dalam CaFCP adalah bagian dari komitmen Group dalam memimpin perubahan demi dunia lebih sehat. Group juga memperluas operasi global mereka, dengan membuka fasilitas rekayasa dan layanan baru di Houston dan Korea tahun ini, dan pusat baru di Jerman tahun 2022.

“Kami bersemangat menjadi bagian dari CaFCP untuk menyediakan alternatif energi bersih dan menantikan waktu untuk berkolaborasi dengan anggota lain CaFCP dalam pasar bahan bakar hidrogen sel bahan bakar,” menurut Peter Wagner, CEO, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group.

Ada sejumlah produk hidrogen baru sedang dalam pengembangan, seperti pompa pengisi ulang bahan bakar Hidrogen bergerak pertama, pompa hidrogen resiprokal kapasitas tinggi / tekanan tinggi dan stasiun pengisian ulang bahan bakar hidrogen cair dalam wadah. Ini adalah tambahan dari kemampuan mereka untuk menyediakan berbagai proyek rekayasa, pengadaan, dan turnkey penuh.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), industri layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.