Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, California Fuel Cell Partnership에 앰배서더로 참여

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 캘리포니아주 테메큘라, Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 자회사인 Nikkiso Cryogenic Industries의 Clean Energy & Industrial Gases Group은 California Fuel Cell Partnership (CaFCP)에 앰배서더로 참가한다고 밝혔다.



이 단체는 무공해 자동차, 트럭, 버스의 지속가능한 미래를 위해 2025년까지 수소충전소 200곳 건립을 목표로 하고 있다. 자사가 CaFCP에 가입한 것은 세계를 보다 건강하게 만들기 위해 그룹이 펼치고 있는 각종 노력의 연장선상에 있다. 자사는 이와는 별도로 올해 휴스턴과 한국에 새로운 엔지니어링 서비스 시설을 개소했으며 2022년 독일에 새로운 센터 개소를 준비하는 등 해외 사업을 확대하고 있다.

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group CEO인 Peter Wagner는 "CaFCP의 일원이 되어 청정에너지 대체재를 공급하게 되어 기쁘게 생각하며 앞으로 연료전지 수소연료 시장에서 다른 CaFCP 회원사와 협력을 이어 나갈 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

자사는 현재 이동식 수소 급유 펌프, 고용량/고압 왕복동 수소 펌프, 컨테이너형 액체 수소 급유소 등 여러 새로운 수소 관련 제품이 개발 단계에 있으며 엔지니어링, 조달 및 턴키 프로젝트 시행 능력을 보유하고 있다.

CRYOGENIC INDUSTRIES 개요

Cryogenic Industries, Inc. (현재 Nikkiso Co., Ltd. 소속) 산하 기업들은 액화천연가스(LNG), 가스정 서비스 및 산업용 가스 업계에서 사용되는 엔지니어드 극저온 가스 프로세스 장비와 소규모 프로세스 공장을 제조한다. 50년 이상의 역사를 자랑하는 Cryogenic Industries는 ACD, Cosmodyne, Cryoquip의 모기업이며 약 20곳의 법인으로 구성된 공동 관리 그룹이다.

자세한 정보는 www.nikkisoCEIG.com , www.nikkiso.com. 에서 확인할 수 있다.