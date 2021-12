Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri Nikkiso Menjadi Ahli Duta bagi Perkongsian Sel Bahan Api California

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri Nikkiso (Kumpulan), sebuah anak syarikat Nikkiso Co. Ltd (Jepun), dengan bangganya mengumumkan bahawa mereka telah menyertai Perkongsian Sel Bahan Api California (CaFCP) sebagai Duta.



Persatuan itu memacu untuk menubuhkan 200 stesen minyak hidrogen menjelang tahun 2025 untuk masa depan yang mampan bagi kereta, trak dan bas sifar pelepasan. Menyertai CaFCP adalah sebahagian daripada komitmen Kumpulan untuk memimpin perubahan kepada dunia yang lebih sihat. Tambahan pula, Kumpulan sedang mengembangkan operasi global mereka, membuka kemudahan kejuruteraan dan perkhidmatan baharu di Houston dan Korea pada tahun ini, serta pusat baharu di Jerman pada tahun 2022.

“Kami teruja untuk menjadi sebahagian daripada CaFCP untuk menyediakan alternatif tenaga yang bersih dan berharap untuk bekerjasama dengan ahli CaFCP yang lain dalam pasaran bahan api hidrogen sel bahan api,” menurut Peter Wagner, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tenaga Bersih & Gas Industri Nikkiso.

Terdapat beberapa produk hidrogen baharu yang sedang dibangunkan, seperti pam pengisi semula bahan api Hidrogen mudah alih pertama, pam hidrogen salingan kapasiti tinggi/tekanan tinggi dan stesen pengisian semula bahan api hidrogen cecair di dalam bekas. Ini adalah tambahan kepada keupayaan mereka untuk menyediakan projek kejuruteraan, perolehan dan siap guna penuh.

MENGENAI CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli kepada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk daripada ACD, Cosmodyne dan Cryoquip dan kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.