Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group成为加州燃料电池合作伙伴的大使成员

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加州特曼库拉, Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd （日本）旗下的Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“该集团”）很自豪地宣布，他们已作为“大使”加入加州燃料电池伙伴关系（CaFCP）。



为了零排放汽车、卡车、公共汽车的可持续未来，该协会正在推进到2025年建立200个氢燃料站的方案。加入CaFCP是该集团致力于引领变革、让世界变得更健康的承诺的一部分。此外，该集团正在扩大其全球业务，今年将在休斯敦和韩国开设新的工程和服务设施，并将于2022年在德国开设新的中心。

“我们很高兴能加入CaFCP，提供清洁能源替代品，并期待与其他CaFCP成员在燃料电池氢燃料市场上合作。”Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group首席执行官Peter Wagner说道。

有几个新的氢产品正在开发当中，例如第一台移动式加氢泵、大容量/高压往复式氢泵和集装箱式液氢加注站。这是对他们提供工程、采购和全套交钥匙项目能力的有力补充。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。