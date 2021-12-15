Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 成為加州燃料電池合作夥伴的大使成員

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加州特曼庫拉, Dec. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（集團）欣然宣佈其已作為大使加入加州燃料電池夥伴關係 (CaFCP)。



該協會正在推動到 2025 年建立 200 個加氫站，以實現零排放汽車、貨車和公共汽車的可持續未來。加入 CaFCP 是集團致力引領變革走向更健康世界的一部分。此外，集團正在擴大其全球業務，今年將在侯斯頓和韓國開設新的工程和服務設施，並於 2022 年在德國開設新中心。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 行政總裁 Peter Wagner 表示：「我們很高興成為 CaFCP 的一員，提供清潔能源替代品，並期待與燃料電池氫燃料市場的其他 CaFCP 成員合作。」

有幾種新的氫產品正在開發中，例如第一個移動式加氫泵、大容量／高壓往復式氫泵和貨櫃式液氫加注站。這是對其提供工程、採購和完整一站式項目能力的補充。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。