Investors House Oyj

Lehdistötiedote 16.12.2021 klo 8.00

PETRI ROININEN SUOMEN YRITTÄJIEN KASVU- JA KANSAINVÄLISYYSVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJAKSI

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen on valittu Suomen Yrittäjien Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2022-23. Yrittäjäjärjestön hallituksen alaisuudessa toimiva organisaatio on muodostettu yhdistämällä aikaisemmin erillään toimineet Kansainvälisyysvaliokunta ja Kasvuyrittäjäverkosto.

’’Kiitän luottamuksesta. On kunnia saada palvella Suomen Yrittäjien 115.000 yrittäjän jäsenkuntaa. Yrittäjyys kannattelee Suomea, joka tarvitsee kipeästi kasvua ja kansainvälisyyttä’’, Petri Roininen sanoo.

Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta toimii edunvalvonnan tukena yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunta käsittelee järjestön kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä, edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa, auttaa kasvuun liittyvän tuen löytymistä ja tarjoamista, laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä ja tuo esille kasvun esteitä.

’’Työpaikat ja kasvu syntyvät yhä useammin pk-yrityksissä. Samalla kytkeytymisestä kansainvälisiin verkostoihin on tullut arkipäivää paitsi vienti- myös suurelle osalle ns kotimarkkinayrityksiä. Laajeneva alustatalous ja etätyö voivat jatkossa synnyttää aivan uudenlaisia kasvun ja kansainväistymisen mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Uskon, että yhdessä valiokunnan jäsenten kanssa jatkamme yhdistyvien organisaatioiden parhaita toimintoja ja löydämme yhdessä uusia. Yksi esimerkki jatkettavista toiminnoista on Suomen Yrittäjien 365 päivässä pörssiin valmennusohjelma, joka järjestetään nyt kolmatta kertaa. Siihen osallistuneesta 70 yrittäjästä usea on jo vienyt yrityksenä pörssiin’’, Roininen sanoo.

Helsinki 16.12.2021

Investors House Oyj

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi